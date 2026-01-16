Адвокат объяснил, почему пенсионерка не сможет «отжать» жилье у бойца СВО

Адвокат объяснил, почему пенсионерка не сможет «отжать» жилье у бойца СВО Адвокат Багатурия: схеме отъема жилья пришел конец из-за решения Верховного суда

Верховный суд поставил точку в нашумевшей схеме отъема жилья после рассмотрения дела певицы Ларисы Долиной, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его мнению, судья примет сторону участника СВО из Вологодской области в имущественном споре с пенсионеркой.

Думаю, что после решения Верховного суда по делу Долиной нездоровой схеме отъема жилья у добросовестных приобретателей пришел конец. Уверен, что суды будут вставать на сторону покупателей, в данном случае [с бойцом из Вологодской области] тоже, — высказался Багатурия.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области пожилая женщина пытается лишить квартиры по «схеме Долиной» ветерана СВО, который является инвалидом. 23-летний военнослужащий лишился обеих конечностей в зоне боевых действий и теперь может передвигаться только на инвалидной коляске.

До этого появилась информация, что пожилая жительница Омска устроила погром в квартире, которую она ранее продала, а затем попыталась вернуть, используя «схему Долиной». Не сумев оспорить сделку, она вырвала электропроводку, содрала обои и повредила стены.