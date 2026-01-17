Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 02:49

В Бердянске около 280 многоквартирных домов остались без тепла

Балицкий заявил об оставшихся без тепла 280 домах в Бердянске из-за аварии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Порядка 280 многоквартирных домов в Бердянске Запорожской области остались без тепла из-за вывода из строя электроснабжения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий на платформе Мах. По его словам, работают аварийные бригады.

В городе Бердянске в связи с выводом из строя системы энергоснабжения остановлены котельные. Без теплоснабжения остались 280 многоквартирных домов городского округа. Для восстановительных работ задействованы в круглосуточном режиме четыре аварийные бригады, — написал губернатор.

Ранее Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция Брянской области были повреждены в результате атаки ВСУ. Губернатор Александр Богомаз отметил, что в результате происшествия часть жителей региона осталась без электроснабжения и тепла.

До этого в Санкт-Петербурге жители Кировского и Московского районов столкнулись с отсутствием отопления и горячей воды из-за сбоя. Причиной стал пожар на Автовской ТЭЦ-15. Возгорание в кабельной шахте станции привело к снижению параметров подачи теплоносителя. Кроме проблем с теплом, в некоторых домах Кировского района также наблюдались перебои со светом.

Запорожская область
Бердянск
электричество
Евгений Балицкий
