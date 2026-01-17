Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 01:15

Путин анонсировал международный транспортный форум в Петербурге

Путин анонсировал международный транспортный форум в Петербурге в апреле

Владимир Путин
Президент России Владимир Путин официально анонсировал проведение транспортно-логистического форума, который пройдет в Санкт-Петербурге в апреле 2026 года, передает пресс-служба Кремля. По словам главы государства, основное внимание будет уделено поддержке молодых специалистов и новаторов в данной области.

Проведем в апреле этого года в Санкт-Петербурге международный транспортно-логистический форум, где особый акцент сделаем на поддержке начинающих инженеров, создателей роботов, — заявил Путин.

Ранее Путин сообщил, что обсуждение внедрения языковых моделей искусственного интеллекта с участием представителей высокотехнологичного бизнеса состоится в ближайшее время. Такие слова прозвучали после визита в электродепо московского метрополитена «Аминьевское», где он осмотрел образцы беспилотного транспорта, а также провел совещание по развитию автономных и беспилотных систем в России.

Кроме того, президент РФ провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Иране. В ходе беседы Путин подтвердил готовность России продолжать посреднические усилия для продвижения конструктивного диалога в регионе.

