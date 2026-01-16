В Киеве жарят кирпичи и «маскарад» ВСУ: новости СВО к вечеру 16 января

Российские войска освободили населенные пункты Закотное и Жовтневое и нанесли тяжелые потери элитным подразделениям «Скала» и «Шквал» в Запорожской области, солдаты ВСУ выдают себя за мирных жителей в Никополе, а киевляне осваивают обогрев квартир при помощи кирпичей на фоне блэкаутов. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 16 января, читайте в материале NEWS.ru.

Элитные полки ВСУ несут тяжелые потери в Запорожской области

Элитные украинские подразделения «Скала» и «Шквал» понесли тяжелые потери в ходе боев на Запорожском направлении, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Штурмовые группы были обнаружены и атакованы в нескольких населенных пунктах региона.

После этого стало известно, что подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Закотное в ДНР, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Одновременно с этим стало известно, что группировка «Восток» взяла под контроль Жовтневое в Запорожской области.

Российский гранатометчик выбил противника с позиции за 15 минут

Военнослужащие группировки войск «Север» провели стремительную операцию по захвату укрепленного района ВСУ, потратив на выполнение задачи всего 15 минут. Гранатометчик 11-го танкового полка с позывным Ветер сообщил РИА Новости, что ключевым фактором успеха стало использование мощной противотанковой мины ТМ-62 в качестве штурмового средства. Бойцам удалось преодолеть 400 метров под огнем, уничтожить опорный пункт противника и закрепиться на новом рубеже, пресекая попытки контратаки.

Операция требовала от личного состава предельной четкости действий и хладнокровия при обращении со взрывчаткой в ближнем бою. По словам участника штурма, после детонации укрепления были полностью ликвидированы, что позволило российской группе занять позицию без лишних задержек. За проявленный героизм и спасение жизней сослуживцев гранатометчик был удостоен ордена Мужества.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Украинских диверсантов бьют со всех сторон

Бойцы антитеррористического подразделения «Горыныч» управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике поразили две боевые бронированные машины «Козак» с десантом ВСУ, а также группу украинских операторов БПЛА, сообщили в ведомстве.

Всего в 100 метрах от Белгородской области группа украинских диверсантов была ликвидирована вместе со своим укрытием из-за собственной бытовой оплошности. Группа военных забаррикадировалась в частном доме, используя его как базу для атак на Грайворон и Головчино. Украинские бойцы затопили печь, и ее дым привлек внимание российской разведки. Невнимательность стоила солдатам ВСУ жизни: дым стал четким ориентиром для артиллерии. Их временный штаб был полностью уничтожен вместе с площадкой для запуска дронов, утверждает Telegram-канал SHOT.

ВСУ отправили «Вампиров» на передовую

На Харьковском направлении командование ВСУ пытается затормозить наступление российских сил. Противник начал массово использовать тяжелые гексакоптеры Р-18 «Вампир» для дистанционного минирования территорий. В российских силовых структурах сообщили, что с помощью дронов противник устанавливает минные заграждения на путях продвижения российских подразделений.

В то же время ВС РФ срывают ротацию в рядах противника в Харьковской области. В Минобороны РФ сообщили, что российская авиация поразила переправу ВСУ через реку в Харьковской области ударами авиабомб ФАБ-500, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, украинские войска использовали мост для переброски техники, войск и грузов военного назначения. В результате атаки переправа была уничтожена.

Жители Киева выдумывают новые способы обогрева квартир

Киевляне на фоне блэкаутов и отключения отопления начали использовать кирпичи для обогрева помещений, сообщил военкор Дмитрий Стешин в Telegram-канале. Он опубликовал скриншот из местных соцсетей, где один из жителей украинской столицы поделился своим методом: нужно раскалить кирпич в печи или на открытом огне, а затем занести его в помещение для отдачи тепла.

Для большего эффекта и, видимо, безопасности пользователи советуют помещать раскаленный кирпич на слой песка в металлической сковороде. Но годится этот метод только для газовых плит и домов с печами.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ВСУ устроили «маскарад» в Никополе

Бойцы российского подразделения спецназначения «Медведи» с позывными Яша и Шома рассказали RT о случаях использования украинскими военными гражданской одежды для маскировки в Никополе. По словам военнослужащих, в городе до сих пор находятся мирные жители, а ситуация остается напряженной.

Люди там достаточно сильно мучаются. Они лупят постоянно по гражданским — по бабушкам, по дедушкам, по детям. Столько детей видел — кто-то раненый, кто-то, извиняюсь, «двухсотый». И это дети! — посетовал боец.

Шома заметил, что его подразделение нередко обнаруживало украинских военных, которые пытались смешаться с гражданскими. Однако их маскировка часто была условной: на них могла быть обычная кофта, однако тактические штаны, характерная манера передвижения и тяжелое снаряжение. Минобороны РФ на данный момент официально не комментировало эти сведения.

