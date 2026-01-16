В Киеве жарят кирпичи и «маскарад» ВСУ: новости СВО к вечеру 16 января

Российские войска освободили населенные пункты Закотное и Жовтневое и нанесли тяжелые потери элитным подразделениям «Скала» и «Шквал» в Запорожской области, солдаты ВСУ выдают себя за мирных жителей в Никополе, а киевляне осваивают обогрев квартир при помощи кирпичей на фоне блэкаутов. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.
Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 16 января, читайте в материале NEWS.ru.
Элитные полки ВСУ несут тяжелые потери в Запорожской области
Элитные украинские подразделения «Скала» и «Шквал» понесли тяжелые потери в ходе боев на Запорожском направлении, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Штурмовые группы были обнаружены и атакованы в нескольких населенных пунктах региона.
После этого стало известно, что подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Закотное в ДНР, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Одновременно с этим стало известно, что группировка «Восток» взяла под контроль Жовтневое в Запорожской области.
Российский гранатометчик выбил противника с позиции за 15 минут
Военнослужащие группировки войск «Север» провели стремительную операцию по захвату укрепленного района ВСУ, потратив на выполнение задачи всего 15 минут. Гранатометчик 11-го танкового полка с позывным Ветер сообщил РИА Новости, что ключевым фактором успеха стало использование мощной противотанковой мины ТМ-62 в качестве штурмового средства. Бойцам удалось преодолеть 400 метров под огнем, уничтожить опорный пункт противника и закрепиться на новом рубеже, пресекая попытки контратаки.
Операция требовала от личного состава предельной четкости действий и хладнокровия при обращении со взрывчаткой в ближнем бою. По словам участника штурма, после детонации укрепления были полностью ликвидированы, что позволило российской группе занять позицию без лишних задержек. За проявленный героизм и спасение жизней сослуживцев гранатометчик был удостоен ордена Мужества.
Украинских диверсантов бьют со всех сторон
Бойцы антитеррористического подразделения «Горыныч» управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике поразили две боевые бронированные машины «Козак» с десантом ВСУ, а также группу украинских операторов БПЛА, сообщили в ведомстве.
Всего в 100 метрах от Белгородской области группа украинских диверсантов была ликвидирована вместе со своим укрытием из-за собственной бытовой оплошности. Группа военных забаррикадировалась в частном доме, используя его как базу для атак на Грайворон и Головчино. Украинские бойцы затопили печь, и ее дым привлек внимание российской разведки. Невнимательность стоила солдатам ВСУ жизни: дым стал четким ориентиром для артиллерии. Их временный штаб был полностью уничтожен вместе с площадкой для запуска дронов, утверждает Telegram-канал SHOT.
ВСУ отправили «Вампиров» на передовую
На Харьковском направлении командование ВСУ пытается затормозить наступление российских сил. Противник начал массово использовать тяжелые гексакоптеры Р-18 «Вампир» для дистанционного минирования территорий. В российских силовых структурах сообщили, что с помощью дронов противник устанавливает минные заграждения на путях продвижения российских подразделений.
В то же время ВС РФ срывают ротацию в рядах противника в Харьковской области. В Минобороны РФ сообщили, что российская авиация поразила переправу ВСУ через реку в Харьковской области ударами авиабомб ФАБ-500, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, украинские войска использовали мост для переброски техники, войск и грузов военного назначения. В результате атаки переправа была уничтожена.
Жители Киева выдумывают новые способы обогрева квартир
Киевляне на фоне блэкаутов и отключения отопления начали использовать кирпичи для обогрева помещений, сообщил военкор Дмитрий Стешин в Telegram-канале. Он опубликовал скриншот из местных соцсетей, где один из жителей украинской столицы поделился своим методом: нужно раскалить кирпич в печи или на открытом огне, а затем занести его в помещение для отдачи тепла.
Для большего эффекта и, видимо, безопасности пользователи советуют помещать раскаленный кирпич на слой песка в металлической сковороде. Но годится этот метод только для газовых плит и домов с печами.
ВСУ устроили «маскарад» в Никополе
Бойцы российского подразделения спецназначения «Медведи» с позывными Яша и Шома рассказали RT о случаях использования украинскими военными гражданской одежды для маскировки в Никополе. По словам военнослужащих, в городе до сих пор находятся мирные жители, а ситуация остается напряженной.
Люди там достаточно сильно мучаются. Они лупят постоянно по гражданским — по бабушкам, по дедушкам, по детям. Столько детей видел — кто-то раненый, кто-то, извиняюсь, «двухсотый». И это дети! — посетовал боец.
Шома заметил, что его подразделение нередко обнаруживало украинских военных, которые пытались смешаться с гражданскими. Однако их маскировка часто была условной: на них могла быть обычная кофта, однако тактические штаны, характерная манера передвижения и тяжелое снаряжение. Минобороны РФ на данный момент официально не комментировало эти сведения.
Читайте также:
Атака на Рязань ночью 16 января: БПЛА влетел в многоэтажку, что известно
Вокруг Киева свистят реактивные «Герани»: удары по Украине 16 января
Когда ждать в России доллар по 100: что ждет рубль в 2026 году