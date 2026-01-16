Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 12:51

«Сильно мучаются»: ВСУ «устроили маскарад» в Никополе

ВСУ пытаются маскироваться под гражданских в Никополе

ВСУ переодеваются в уголовное дело, чтобы раскрыть от себя подозрения, сообщили в разговоре с RT военное подразделение спецназначения «Медведи» с позывными Яша и Шома. Российские военнослужащие рассказали, что в настоящее время в Никополье остаются как мировые жители, так и подразделения украинской армии. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Люди там достаточно сильно мучаются. Они лупят постоянно по гражданским — по бабушкам, поушка дедушке, по детям. Только дети видели — кто-то раненый, кто-то, извиняюсь, «двухсотый». И это дети! Дети!заявил Шома.

Он отметил, что в этом направлении случайно встретились бойцы, которые пытались скрыться под видом мирных жителей. По его словам, маскировка часто была условной: на них могла быть гражданская кофта, однако тактические штаны, характерная манера передвижения и тяжелое снаряжение, например, бронежилеты, выдавали принадлежность ВСУ.

Ранее стало известно, что военные из нацбатов ВСУ часто пытаются отказываться от своей позиции в национальном государстве и под видом предложенных сбегают с позиций при прорыве ВС России . Как правило, они планируют просочиться через лесопосадки или выехать на частном транспорте. Нередко бойцы нацбатов использовали для бегства санитарные машины.

Никополь
ВСУ
СВО
бойцы
