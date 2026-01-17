Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 03:03

Президент Чехии пообещал помочь Украине с поставками самолетов

Президент Чехии Петр Павел пообещал Украине самолеты для уничтожения дронов

Петр Павел Петр Павел Фото: Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press
Президент Чехии Петр Павел в ходе визита в Киев пообещал содействовать поставкам самолетов Украине для борьбы с беспилотниками, передает телеканал «24». Он выразил надежду на быстрое и успешное решение данного вопроса.

Я надеюсь, что нам удастся быстро и успешно решить этот вопрос, — сказал Павел.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и спикер парламента Рихард Раши подтвердили, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Они заявили, что республика также не предоставит гарантий под кредит, который планирует выделить ЕС.

До этого сообщалось, что участники «коалиции желающих» планируют создать профессиональную украинскую армию численностью 800 тыс. человек после завершения кризиса в стране. Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Елисейском дворце по итогам 15-й встречи группы заявил, что такая армия необходима Киеву в будущем для безопасности.

Кроме того, страны Евросоюза потеряли около €48 млрд из-за антироссийских санкций. За четыре года экспорт ЕС в Россию упал на 65%. В январе — октябре 2025 года доходы от поставок в Россию составили €25 млрд. В тот же период 2021 года показатель был €73 млрд.

