Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 09:24

Набиуллина рассказала о молниеносной экономике России

Набиуллина: экономика России быстро восстановилась после шоков 2022 года

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Экономика России довольно быстро восстановилась после шоков 2022 года, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на «Конгрессе финансистов Казахстана — 2025». По ее словам, такая тенденция обусловлена плавающим валютным курсом, пишет ТАСС.

Экономика, несмотря на огромные шоки 2022 года, достаточно быстро восстановилась, — отметила Набиуллина.

Ранее глава Центробанка заявила, что регулятор планирует дополнительно снизить ключевую ставку в 2026 году. Она отметила, что Банк России сможет перейти к нейтральной ключевой ставке 7,5–8,5% в 2027 году. Набиуллина также сообщала, что ЦБ сможет ускорить темпы снижения ключевой ставки при условии опережающего роста производительности труда. По ее словам, это ключевое направление для устойчивого развития экономики.

Глава Минфина Антон Силуанов между тем заявил, что ведомство рассчитывает на формирование предпосылок для снижения ключевой ставки Банком России в следующем году за счет текущей бюджетной политики. Он указал на готовность министерства при необходимости уточнять параметры бюджетной стратегии.

Эльвира Набиуллина
экономика
Россия
Центробанк
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине взорвался энергообъект
Названы артисты, которые проиграли борьбу с диабетом
В Европе будут создаваться «коридоры военной мобильности»
Дезертировавшие морпехи ВСУ сдались в плен российским военным
Наступление ВС РФ на Покровск 14 ноября: что там на самом деле, Мирноград
В ВС России рассказали об отступлении ВСУ на одном из участков фронта
Детям на пароме вместо гонки включили порнофильм
Овечкин поздравил канадского форварда с юбилейным очком необычным подарком
Магнитные бури сегодня, 14 ноября: что завтра, проблемы с ЖКТ, боли, стресс
В Новороссийске отчитались о последствиях атаки украинских БПЛА
Жюри Всероссийского конкурса «Семейная память» определило победителей
Развитие метаболических заболеваний связали с одним популярным напитком
Telegram заблокировал за один день более полумиллиона каналов
Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
Забудьте о сложностях: идеальные свиные ребра в фольге за 3 шага
Целый гарнизон ВСУ оказался на грани полного краха
Стиль без переплат: как одеваться дорого и модно
В России раскрыли причину активизации атак БПЛА ВСУ на регионы страны
Медведчук рассказал, что мешает окончанию конфликта на Украине
Нарколог назвала причины отказа россиян от алкоголя
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.