Набиуллина рассказала о молниеносной экономике России

Экономика России довольно быстро восстановилась после шоков 2022 года, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на «Конгрессе финансистов Казахстана — 2025». По ее словам, такая тенденция обусловлена плавающим валютным курсом, пишет ТАСС.

Экономика, несмотря на огромные шоки 2022 года, достаточно быстро восстановилась, — отметила Набиуллина.

Ранее глава Центробанка заявила, что регулятор планирует дополнительно снизить ключевую ставку в 2026 году. Она отметила, что Банк России сможет перейти к нейтральной ключевой ставке 7,5–8,5% в 2027 году. Набиуллина также сообщала, что ЦБ сможет ускорить темпы снижения ключевой ставки при условии опережающего роста производительности труда. По ее словам, это ключевое направление для устойчивого развития экономики.

Глава Минфина Антон Силуанов между тем заявил, что ведомство рассчитывает на формирование предпосылок для снижения ключевой ставки Банком России в следующем году за счет текущей бюджетной политики. Он указал на готовность министерства при необходимости уточнять параметры бюджетной стратегии.