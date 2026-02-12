Зимняя Олимпиада — 2026
В анапском колледже организовали мемориал в память о погибшем охраннике

В Анапском индустриальном техникуме организовали мемориал в память об охраннике, погибшем в результате стрельбы, которую устроил один из студентов, рассказала мэр города-курорта Светлана Маслова. В учреждении установили фотографию мужчины, передает ТАСС.

В техникуме установлена фотография погибшего, учащиеся любили этого человека, он был душевным, сегодня с утра ему отдают дань памяти. Вся помощь будет оказана не только со стороны органов местного самоуправления, но и со стороны техникума, со стороны охранного предприятия, где человек работал, — поделилась Маслова.

Ранее главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что семья погибшего охранника получит премию имени режиссера Тиграна Кеосаяна. Охранник Анапского индустриального техникума скончался, когда вооруженный студент попытался прорваться через его пост, два других человека получили ранения средней тяжести.

До этого стало известно, что погибший начал работать в техникуме в 2019 году. Студенты и выпускники описывают его как человека с добрым сердцем, который всегда был готов прийти на помощь и поддержать других. Он отличался особой ответственностью в работе.

