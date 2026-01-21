«Мощный игрок»: политолог о шансе Дании отказаться от сделки по Гренландии Политолог Самонкин: Дания может отказаться от сделки с Трампом по Гренландии

Дания может отказаться от сделки с США по Гренландии, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. Он отметил, что Великобритания может препятствовать желанию американского лидера Дональда Трампа купить остров.

У Дании есть шанс [отказаться от сделки по приобретению Гренландии]. Она не просто сама по себе, а мощный геополитический игрок. Во-первых, у нее есть неплохие перспективы развития на арктическом направлении, и она пользуется поддержкой со стороны северных соседей, таких как Норвегия и Швеция, которые также имеют с Данией торговые отношения. Во-вторых, есть британская корона, то есть британские деньги и британский покровитель, — объяснил Самонкин.

Политолог подчеркнул, что Гренландия является зоной влияния британских элит. По его мнению, Великобритания не позволит легко передать остров США.

Исторически сложилось, что нацистская Германия всегда чувствовала свою уязвимость при оккупации северных земель: их провианты постоянно уничтожались и шли ожесточенные бои, потому что Британия имела большее доминирование на северном рубеже и постоянно мешала Германии в вопросах оккупации этих территорий. Оккупанты-нацисты не чувствовали себя в безопасности. Происходили диверсии и нападения, англичане там работали очень активно. В нынешней ситуации можно сказать то же самое: там, где есть британские интересы, другие игроки сильно выдавливаются, — резюмировал Самонкин.

Ранее Трамп заявил, что только США способны защитить Гренландию. Он подчеркнул уважение к ее народу и Дании, но отметил, что каждый союзник по НАТО должен уметь защищать свою территорию, а уникальные возможности для этого есть лишь у США.