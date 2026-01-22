В Москве госпитализировали известного российского джазового пианиста

Telegram-канал Mash сообщил, что известного джазового пианиста Игоря Бриля госпитализировали в Москве. По информации канала, у него обострились проблемы с сердцем.

Канал отметил, что народному артисту РФ внезапно стало плохо дома. Канал добавил, что врачи скорой помощи приняли решение отвезти Бриля в больницу.

Ранее «Известия» сообщили, что заслуженная артистка РФ Галина Ненашева попала в больницу. По информации издания, у певицы диагностировали нестабильную стенокардию. По информации газеты, она вызвала скорую помощь, приехавшая бригада приняла решение госпитализировать артистку.

До этого певица Настя Каменских сообщила, что ее госпитализировали в Барселоне после продолжительной голодовки. На тот момент артистка не ела уже почти пять дней. Певица постепенно восстанавливает свое здоровье. В ее меню сейчас входят постный суп и сок из персиков. Каменских заявила, что на ухудшение состояния повлияли нервное напряжение, панические атаки и аритмия, которые возникли в конце прошлого года.