Классика с изюминкой: бутерброды со шпротами — один кусочек, и остановиться уже сложно

Эти бутерброды — настоящая классика, но с изюминкой. Готовлю их и к празднику, и просто на скорую руку, когда хочется чего-то вкусного и знакомого. Хрустящий поджаренный багет, нежная пикантная паста из яиц и соленых огурцов и ароматные шпроты — сочетание простое, но беспроигрышное. Готовятся быстро, выглядят аппетитно и отлично подходят как для фуршета, так и для уютных домашних посиделок.

Ингредиенты (8–10 штук): шпроты в масле — 1 банка, багет или белый хлеб — 1 шт, яйца вареные — 3 шт., соленые огурцы — 2 шт., чеснок — 2 зубчика, укроп или петрушка — 1/2 пучка, майонез — 2 ст. л., сливочное масло — для жарки.

Приготовление: багет нарезаю ломтиками и обжариваю на сливочном масле до румяной корочки с двух сторон. Даю немного остыть. Для начинки складываю в блендер яйца, огурцы (без лишней жидкости), чеснок, зелень и майонез. Измельчаю до густой однородной пасты. На каждый ломтик хлеба щедро намазываю начинку и выкладываю сверху шпроты. Для подачи можно добавить дольку лимона или немного зерен граната — вкус станет ярче, а бутерброды будут выглядеть по-праздничному.

