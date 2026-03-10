Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 марта 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 марта 2026 года

10 марта — 69-й день 2026 года. Птицы ждут помощи от людей, а в народе зарекаются говорить с красивыми девушками. Рассказываем, какие еще праздники отмечают 10 марта на территории России. И конечно, не оставим в стороне исторические события и именины, пришедшиеся на эту дату.

День архивов — праздник 10 марта в России

Для начала обратимся к светскому календарю. В России 10 марта — праздник работников архивной службы. Памятная дата была установлена в 2003 году. Она приурочена к годовщине подписания «Генерального регламента» в 1720 году. По уставу Петра I на территории России были учреждены коллегии. Вместе с ними появилась и должность актуариуса — судебного писца, ответственного за составление и хранение актов. «Регламент» стал точкой отсчета в истории государственных архивов России.

10 марта — подходящий день, чтобы вспомнить о значимости работы архивариусов, или архивистов. На них лежит ответственность за сохранение Архивного фонда РФ — совокупности документов, в которых отражены жизнь и становление России от XI века и по настоящее время. По определению Федерального архивного агентства, архивы имеют не только экономическое и политическое, но и историко-культурное, духовное и гражданское значение.

На сегодняшний день российский Архивный фонд содержит порядка 560 млн документов, хранимых на разных носителях. А суммарная длина всех архивных полок страны составляет 8,5 тыс. км. И с каждым днем это число только растет.

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 марта 2026 года Фото: Matthias Bein/dpa/Global Look Press

Тарасий Кумашник — народный праздник 10 марта

В народе праздник 10 марта стал известен как Тарасий Кумашник, или Тарасий Бессонный — в честь святителя Тарасия, патриарха Константинопольского. Однако в крестьянском сознании этот день был связан не столько с церковной историей, сколько с опасностью, которую таила в себе «кумоха» — так в старину называли лихорадку, озноб и любую хворь, связанную с простудой.

По народным поверьям, именно на Тарасия нечистая сила в облике лихорадки особенно активна и норовит напасть на спящих людей, причем даже в светлое время суток. Отсюда и главная особенность дня: полагалось бороться со сном, не поддаваться дремоте и внимательно следить за своим здоровьем. Кто на Тарасия днем уснет, того кумоха непременно свалит, считали наши предки.

Второе название праздника 10 марта в России — птичий день. Перелетные птицы возвращаются в родные края и принимаются вить гнезда. По их поведению можно понять, чего ждать от погоды в будущем. Вот несколько «пернатых» примет:

перелетные птицы вернулись на Тарасия — значит, в этом году прибудет хлеба;

если птицы вьют гнезда на юге, лето будет холодным, а если на севере — погожим;

голуби прячутся под крышей перед холодами;

воробьи сбиваются в стаи — к теплой весне;

если грачи вернулись, значит, снег скоро сойдет.

Так что 10 марта 2026 года рекомендуется уделить птицам особое внимание. Хорошим решением будет построить кормушку или скворечник. Либо же можно просто подкормить воробьев, голубей и синиц.

10 марта — птичий день Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приметы на 10 марта: что можно и нельзя делать

Невозможно рассказать, какой праздник отмечают 10 марта, не упомянув народные поверья. На Тарасия разрешается рыбачить: улов будет солидным. Однако первую рыбу стоит отдать кошке. Это нужно, чтобы умилостивить удачу. Еще в этот день принято наводить порядок в доме — опять-таки для привлечения счастья.

В праздник 10 марта действуют и разнообразные запреты. Самый интересный из них распространяется на мужчин. По поверью, мужчинам стоит избегать знакомств с женщинами в этот день. А все потому, что прекрасная незнакомка может оказаться кикиморой. Встреча с ней грозит несчастьями: от болезней до смерти.

А еще 10 марта нельзя:

завязывать любые узлы — на жизненном пути появятся препятствия;

сажать вербу — это грозит смертью;

оставлять кружки немытыми — можно разозлить домового;

плевать в реку — можно лишиться голоса;

переедать и пить спиртное — это чревато болезнями.

Приметы на 10 марта Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие события произошли 10 марта

Мы выяснили, какой праздник справляют 10 марта. Теперь стоит сказать о событиях, увековечивших эту дату в истории. Вот что произошло 10-го числа:

1535 — мореплаватели из Испании открыли Галапагосы;

1710 — издана первая географическая книга на русском языке;

1806 — указом Александра I учрежден Музей Московского Кремля;

1876 — Александр Белл, изобретатель телефона, осуществил первый в истории телефонный звонок;

1905 — основан лондонский футбольный клуб «Челси»;

1910 — в Китае официально запретили рабство;

1910 — француз Эмиль Обрэн осуществил первый ночной полет на моноплане;

1924 — СССР и Норвегия установили дипломатические отношения;

1939 — на XVIII съезде ВКП(б) принято решение о переходе СССР от социализма к коммунизму;

1977 — открыты кольца Урана;

2006 — космический беспилотник Mars Reconnaissance Orbiter достиг поверхности Марса.

События 10 марта Фото: National Aeronautics & Space Adm/ASTD2/Global Look Press

Кто из знаменитостей родился 10 марта

Продолжаем говорить об интересных мартовских событиях. 10-го числа появились на свет многие литераторы, актеры, ученые, инженеры, спортсмены и политики. В их числе:

Фридрих Шлегель (1772–1828) — философ, критик, литератор;

Александр III (1845–1894) — российский император;

Давид Рязанов (1870–1938) — историк-архивист, революционер, основатель Института Маркса и Энгельса;

Жозеф Котин (1908–1979) — конструктор, создатель тяжелых танков КВ-1 и ИС;

Ирина Пресс (1939–2004) — легкоатлетка, чемпионка ОИ, рекордсменка мира;

Чак Норрис (р. 1940) — актер, мастер боевых искусств;

Шерон Стоун (р. 1958) — актриса, продюсер, модель;

Лорел Кларк (1961–2003) — ученый, медик, астронавт НАСА;

Джефф Аллен Амент (р. 1963) — басист, сооснователь Pearl Jam;

Евгений Рошал (р. 1972) — программист, разработчик архиватора WinRAR, а также формата и архиватора RAR;

Оливия Уайлд (р. 1984) — актриса;

Сергей Широков (р. 1986) — хоккеист, чемпион ОИ-2018.

Дни рождения 10 марта: Оливия Уайлд Фото: Stefanos Kyriazis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Именины 10 марта

Завершая разговор о празднествах 10 марта 2026 года, обратимся к перечню именинников. В високосном году в эту дату отмечают день ангела:

Анна;

Севастьян (Севастиан);

Сергей;

Иван;

Николай;

Петр;

Порфирий.

Теперь вам известно, какой праздник выпадает на 10 марта 2026 года. Птичий день отлично подходит для того, чтобы провести его с детьми за сбором кормушек. А еще, помня про День архивов, можно навести порядок в личных документах.

Ранее мы рассказывали, как проверить и увеличить пенсионные баллы в 2026 году.