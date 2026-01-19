Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 21:39

Он одевал Кеннеди и Тейлор: самые яркие кадры кутюрье Валентино Гаравани

Валентино Гаравани и модель Ева Герцигова на показе фильма «Валентино: Последний император» — на 65-м международном кинофестивале в Венеции Валентино Гаравани и модель Ева Герцигова на показе фильма «Валентино: Последний император» — на 65-м международном кинофестивале в Венеции Фото: imago stock&people/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Ушел из жизни итальянский дизайнер одежды, основатель модного дома Valentino — одного из самых влиятельных в мире — Валентино Гаравани. Среди его клиентов были звезды политики, кинематографа, мировой оперной сцены, наряды считались символом роскоши и безупречного вкуса.

В созданном им кружевном мини-платье Жаклин Кеннеди выходила замуж за миллиардера Аристотеля Онассиса, шла под венец Элизабет Тейлор, Дженнифер Лопес и многие другие представители мира богатых и знаменитых. Сам кутюрье говорил, что очень хорошо знает женскую душу и понимает, как хотят одеваться представительницы прекрасного пола.

Наряды «от Валентино» на десятилетия стали непременным атрибутом «оскаровских» вечеринок; бутики открывались по всему миру — Милан, Рим, Париж, Токио, Бостон, Москва…

Последнюю коллекцию он представил в 2007 году. После чего фактически объявил об уходе из мира моды. Ему было 75 лет.

С того времени жил достаточно уединенно, на момент смерти ему было 93 года.

Яркая жизнь на вершине мира моды, звездные клиенты кутюрье — в галерее NEWS.ru.

Валентино Гаравани в 2019 году
Валентино Гаравани в 2019 году
Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Роман Костомаров, Валентино Гаравани, модель Наталья Водянова и Татьяна Навка, 2015 год
Роман Костомаров, Валентино Гаравани, модель Наталья Водянова и Татьяна Навка, 2015 год
Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press
Валентино Гаравани в 2013 году
Валентино Гаравани в 2013 году
Фото: Jack Abuin/ ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Сара Джессика Паркер и дизайнер Валентино Гаравани в 2012 году
Сара Джессика Паркер и дизайнер Валентино Гаравани в 2012 году
Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Ясмин Ле Бон и Валентино Гаравани в 2010 году
Ясмин Ле Бон и Валентино Гаравани в 2010 году
Фото: UPPA/ ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Валентино Гаравани и Энн Хэтэуэй в 2009 году
Валентино Гаравани и Энн Хэтэуэй в 2009 году
Фото: Jill Johnson/jpistudios.com/Global Look Press
Валентино Гаравани и Гвинет Пэлтроу в 2009 году
Валентино Гаравани и Гвинет Пэлтроу в 2009 году
Фото: ancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Валентино Гаравани в 2009 году
Валентино Гаравани в 2009 году
Фото: Cinetext/Distler/Global Look Press
Валентино Гаравани в 2008 году
Валентино Гаравани в 2008 году
Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Валентино Гаравани и Элизабет Херли, 16 мая 2007 года
Валентино Гаравани и Элизабет Херли, 16 мая 2007 года
Фото: Cinetext/Distler/Global Look Press
модельеры
мода
смерти
знаменитости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Расшифрован секретный смысл заявлений участников ВЭФ
Насколько подешевеет доставка, когда курьеров заменят роботы
В Италии раскрыли дату и место похорон легендарного модельера
«Как страшно»: в СПЧ отреагировали на убийство молодого жителя Подмосковья
Сийярто объяснил, кто должен решать судьбу Гренландии
Мощное космическое явление началось в окрестностях Земли впервые за 24 года
«Кто к нам с мечом»: в Калининграде ответили Литве на слова о блокаде
Один из российских аэропортов временно прекратил работу
Чешский премьер купил глобус из-за Гренландии
Ультиматум Раневской, самоволка Быкова: как снимали «Буратино» 50 лет назад
МИД России выразил соболезнования Испании после столкновения поездов
В Словакии раскрыли, чем обернется кризис в отношениях ЕС с США
Он одевал Кеннеди и Тейлор: самые яркие кадры кутюрье Валентино Гаравани
Молдавия инициировала процедуру выхода из СНГ
Тело пропавшей актрисы Нади Кесумы нашли в Саудовской Аравии
«За столом»: Эрдоган призвал власти Ирана к мирному решению кризиса
Бурунов, Лоза, Хакамада: кого из знаменитостей кинули на деньги аферисты
Потерявшийся пять лет назад пес вернулся к хозяевам в США
«Слишком толстый»: Эштон Кутчер признался, почему его выгнали из Gucci
В Госдуме предложили ввести особый режим в Мариуполе из-за собак
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.