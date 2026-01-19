Он одевал Кеннеди и Тейлор: самые яркие кадры кутюрье Валентино Гаравани

Валентино Гаравани и модель Ева Герцигова на показе фильма «Валентино: Последний император» — на 65-м международном кинофестивале в Венеции

Ушел из жизни итальянский дизайнер одежды, основатель модного дома Valentino — одного из самых влиятельных в мире — Валентино Гаравани. Среди его клиентов были звезды политики, кинематографа, мировой оперной сцены, наряды считались символом роскоши и безупречного вкуса.

В созданном им кружевном мини-платье Жаклин Кеннеди выходила замуж за миллиардера Аристотеля Онассиса, шла под венец Элизабет Тейлор, Дженнифер Лопес и многие другие представители мира богатых и знаменитых. Сам кутюрье говорил, что очень хорошо знает женскую душу и понимает, как хотят одеваться представительницы прекрасного пола.

Наряды «от Валентино» на десятилетия стали непременным атрибутом «оскаровских» вечеринок; бутики открывались по всему миру — Милан, Рим, Париж, Токио, Бостон, Москва…

Последнюю коллекцию он представил в 2007 году. После чего фактически объявил об уходе из мира моды. Ему было 75 лет.

С того времени жил достаточно уединенно, на момент смерти ему было 93 года.

