В соседней с Россией стране стартовали внезапные масштабные учения армии Госсекретарь Вольфович сообщил о внезапной комплексной проверке ВС Белоруссии

Внезапная масштабная проверка боеготовности белорусской армии началась по прямому поручению президента страны Александра Лукашенко, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович. Мероприятие, состоящее из нескольких этапов, затронет все основные аспекты функционирования войск, передает БелТА.

По поручению президента начата масштабная проверка вооруженных сил. Она будет носить комплексный характер и состоять из нескольких этапов. Мероприятия проверки имеют внезапный характер, — сказал Вольфович.

Как пояснил представитель Совбеза, проверка проводится с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции РФ на Украине, для его последующего внедрения в практику войск. Особое внимание будет уделено организации охраны военных объектов и мерам противостояния современным видам вооружения, включая беспилотные летательные аппараты.

Замысел учений был заранее утвержден Лукашенко, который намерен лично контролировать их ход. Вольфович отметил, что конкретное время и места инспекционных визитов главы государства будут определяться им самостоятельно.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что, несмотря на доступ к обширной информации, он не может предсказать дальнейшее развитие мировых событий. Выступая на приеме в честь старого Нового года в Минске, он охарактеризовал нынешнее время как крайне непростое и полное неожиданностей.