23 января 2026 в 14:25

В Совфеде заявили об эффективности российской дипломатии

Косачев: эффективность дипломатии России проверяется в условиях давления Запада

Эффективность дипломатии проверяется в условиях, в которых сейчас живет Россия, заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, Россия сохраняет независимость внешнеполитических решений и делает ставку на новые стратегические направления дипломатии, передает корреспондент NEWS.ru.

Наверное, эффективность дипломатии и проверяется в условиях, в которых сейчас живет наша страна. Гораздо легче действовать в условиях разрядки международных отношений, в условиях строительства нового мира. Сейчас наша отечественная дипломатия сталкивается с тем, что нам отказывают, во всяком случае, с западной стороны в возможностях, которые по определению несет в себе дипломатия, — сказал Косачев.

Косачев отметил, что попытки изолировать страну или навязать ей интересы отдельных государств «провалились». Это сенатор назвал результатом успешной работы отечественной дипломатии. Особое внимание российская дипломатия теперь уделяет направлениям, которые ранее считались второстепенными, добавил зампред Совфеда.

Это означает, что мы по-новому переосмыслили, если хотите, место России в современном мире и роль отечественной дипломатии. Потому что сейчас, если взять последнюю редакцию концепции внешней политики России, вот там порядок наших внешнеполитических приоритетов очень правильный. И там начинается с того, что мы теперь вновь называем Ближним Зарубежьем, — подчеркнул Косачев.

Ранее Косачев заметил, что у европейских чиновников и политиков развилась тяжелая депрессия. Так сенатор отреагировал на недавние слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что разногласия вокруг Гренландии уводят внимание Европы и США от поддержки Украины.
