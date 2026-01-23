Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 13:22

Аферисты начали внедрять новую схему обмана под видом работников аэропортов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мошенники разработали новую схему обмана россиян, в рамках которой представляются сотрудниками отдела контроля аэропортов, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Они вводят людей в заблуждение, убеждая их передать им код из СМС якобы для связи с инспектором.

Мошенники представляются сотрудниками аэропортов и сообщают личные данные гражданина, совершавшего перелет из-за границы, — сообщил собеседник агентства.

Преступники звонят жертвам и, демонстрируя осведомленность, называют их личные данные и рейс, которым те недавно прибыли из-за границы. Затем они вводят людей в заблуждение, убеждая, что они по прилете не заполнили миграционную карту. Для связи с якобы инспектором они выманивают код из СМС и получают доступ к счетам россиян.

Ранее руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева сообщила, что злоумышленники активно выкупают старые телефонные номера и получают доступ к персональным данным прошлых владельцев. По словам эксперта, затем мошенники получают доступ к банковским приложениям с маркетплейсами и оформляют кредиты.

мошенники
мошенничество
аэропорты
Россия
преступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны детали смертоносного взрыва в одном из гаражей Подмосковья
Двух педофилов из Екатеринбурга отправили на принудительное лечение
Появились кадры катафалка с гробом основателя модного дома Valentino
Кинолог объяснил, в чем опасность избалованной собаки
Пропавшего в Красноярске подростка нашли
Тренер спас ребенка из горящей машины
Названа причина постоянного синяка на руке Трампа
Экономист предположил, как изменятся цены на авиабилеты в феврале 2026 года
Трамвай сошел с рельсов в одном из районов Москвы
Мирные жители пострадали из-за новой атаки ВСУ на российский регион
Режиссер Бронзит оценил свои шансы на получение «Оскара»
Раскрыто, какие территории рискует потерять Украина уже в ближайшее время
Рождаемость в России бьет рекорды падения
«Наши мысли с его близкими»: умер экс-защитник сборной Англии
В Нью-Йорке забили тревогу из-за надвигающегося снежного шторма
Маму «тяжелобольного мальчика» заподозрили в фальсификации диагноза сына
Итоги переговоров: о чем говорили Путин с Уиткоффом, что будет в Абу-Даби
Аферисты начали внедрять новую схему обмана под видом работников аэропортов
Приставы «выбили» алименты у должника в виде криптовалюты
Диверсанты в Крыму, удар по газопроводу, 40 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 23 января
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.