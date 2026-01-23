Аферисты начали внедрять новую схему обмана под видом работников аэропортов

Мошенники разработали новую схему обмана россиян, в рамках которой представляются сотрудниками отдела контроля аэропортов, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Они вводят людей в заблуждение, убеждая их передать им код из СМС якобы для связи с инспектором.

Мошенники представляются сотрудниками аэропортов и сообщают личные данные гражданина, совершавшего перелет из-за границы, — сообщил собеседник агентства.

Преступники звонят жертвам и, демонстрируя осведомленность, называют их личные данные и рейс, которым те недавно прибыли из-за границы. Затем они вводят людей в заблуждение, убеждая, что они по прилете не заполнили миграционную карту. Для связи с якобы инспектором они выманивают код из СМС и получают доступ к счетам россиян.

Ранее руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева сообщила, что злоумышленники активно выкупают старые телефонные номера и получают доступ к персональным данным прошлых владельцев. По словам эксперта, затем мошенники получают доступ к банковским приложениям с маркетплейсами и оформляют кредиты.