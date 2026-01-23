Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 14:10

Раскрыто, как неприязнь Трампа к Зеленскому повлияет на переговоры в ОАЭ

Политолог Павлив: Трамп не хочет активно помогать Киеву из-за вражды с Зеленским

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press
Глава Белого дома Дональд Трамп не стремится оказывать Киеву весомую поддержку из-за личной неприязни к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, заявил NEWS.ru политолог и политтехнолог Михаил Павлив. Однако, по его мнению, США могут прибегнуть к политике поощрения на переговорах в Абу-Даби, чтобы добиться уступок в вопросе мирного урегулирования.

Я, честно говоря, не сомневаюсь, что будут попытки предложить окружению Зеленского в ОАЭ некий «пряник» ради того, чтобы Киев согласился пойти на уступки. Но этот пряник — достаточно ограниченная вещь. Ограничена она личной неприязнью Трампа к Зеленскому и в принципе нежеланием сохранять его как диктатора на Украине. Поэтому сильно сомневаюсь, что на предстоящих переговорах будут озвучены какие-то цифры, которые США должны будут выдать Киеву. Но я все же испытываю определенный, скромный оптимизм по поводу перспектив сегодняшних переговоров, — прокомментировал Павлив.

Ранее появилась информация, что на переговорах в ОАЭ будет обсуждаться план, согласно которому Киев откажется от части своих территорий. Взамен Украина может получить финансовую поддержку в размере $800 млрд и гарантии безопасности. Один из рассматриваемых документов предусматривает полный вывод ВСУ из Донбасса.

