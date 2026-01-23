Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 14:32

Amazon «выкинет» на улицу 30 тыс. сотрудников

Reuters: Amazon намерен уволить 30 тыс. человек на следующей неделе

Крупнейший онлайн-ретейлер планирует массовое сокращение сотрудников на следующей неделе, сообщили в агентстве Reuters. Отмечается, что без работы могут остаться порядка 30 тыс. человек.

Amazon планирует провести второй раунд сокращений на следующей неделе в рамках более широкой цели сократить около 30 тысяч корпоративных сотрудников, — подчеркнули в агентстве.

Ранее стало известно, что сокращения, проведенные Департаментом государственной эффективности США (DOGE), когда его возглавлял Илон Маск, создали серьезные операционные проблемы для ключевых подразделений Пентагона. В частности, пострадала служба информационных систем ведомства.

До этого Маск подал иск против компаний OpenAI и Microsoft, требуя компенсацию в размере до $134 млрд (свыше 1 трлн рублей). Миллиардер сообщил, что его ввели в заблуждение при создании OpenAI, куда он инвестировал средства: организация заявлялась как некоммерческая, однако позже сменила курс и заключила эксклюзивное партнерство с Microsoft. Судебное разбирательство с участием присяжных уже назначено на апрель 2026 года.

