Amazon «выкинет» на улицу 30 тыс. сотрудников Reuters: Amazon намерен уволить 30 тыс. человек на следующей неделе

Крупнейший онлайн-ретейлер планирует массовое сокращение сотрудников на следующей неделе, сообщили в агентстве Reuters. Отмечается, что без работы могут остаться порядка 30 тыс. человек.

Amazon планирует провести второй раунд сокращений на следующей неделе в рамках более широкой цели сократить около 30 тысяч корпоративных сотрудников, — подчеркнули в агентстве.

