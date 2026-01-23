Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 14:34

АКОРТ: закупочные цены на питьевое молоко за год снизились

В ассоциации отметили, что цены в ритейле подешевели на 1%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Росту производства молока способствовал стабильным ценам на молочную продукцию на протяжении года. В торговых сетях минимальные закупочные цены на питьевое молоко за год снизились на 1%, рассказал в беседе с NEWS.ru председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

Росту производства молока способствовал стабильным ценам на молочную продукцию на протяжении года. В торговых сетях минимальные закупочные цены на питьевое молоко за год снизились на 1%, при этом, в свою очередь, крупные ритейлеры дополнительно поддерживали низкие цены для потребителей — минимальные розничные цены на молоко «первой цены» в январе текущего года снизились к аналогичному периоду прошлого года на 7,2%, до 66,4 рублей за литр.

Несмотря на рост производства молока и снижение стоимости сырья, на итоговое ценообразование в молочной категории влияют общие инфляционные факторы — стоимость логистики, коммунальных услуг, содержания животных, транспортные издержки, налоги и другие операционные расходы, подчеркнул эксперт.

Богданов добавил, что по этой причине сложно давать прогнозы относительно динамики цен. Торговые сети со своей стороны плотно взаимодействуют с поставщиками и всегда стремятся поддержать потребителя, чтобы обеспечивать широкий выбор качественных продуктов по максимально доступным ценам.

Ранее стало известно, что с января по сентябрь 2025 года розничные продажи сливочного масла в России упали на 12% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Общий объем продаж сократился до 210,4 тыс. тонн. Основной причиной такой динамики эксперты называют изменение потребительского поведения на фоне роста цен.

молоко
продукты
ритейлеры
торговля
