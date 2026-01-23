В Минэнерго оценили перспективы потребления энергомощности для ИИ Минэнерго: потребность ЦОД в энергомощности для ИИ составит 2-2,5 ГВт

В будущем потребность центров обработки данных (ЦОД) для искусственного интеллекта в энергомощностях может оцениваться в 2-2,5 ГВт, сообщил замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко на заседании Совфеда. По его словам, прогнозы актуальны до 2030 года.

Перспективы, которые игроки озвучили [на совещании рабочей группы по энергоснабжению ЦОДов] до 2030 года — порядка 2-2,5 ГВт потребуется мощности. Далее плюс-минус около 20% ежегодно рост, — подчеркнул Конюшенко.

