23 января 2026 в 15:58

В Минэнерго оценили перспективы потребления энергомощности для ИИ

Минэнерго: потребность ЦОД в энергомощности для ИИ составит 2-2,5 ГВт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В будущем потребность центров обработки данных (ЦОД) для искусственного интеллекта в энергомощностях может оцениваться в 2-2,5 ГВт, сообщил замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко на заседании Совфеда. По его словам, прогнозы актуальны до 2030 года.

Перспективы, которые игроки озвучили [на совещании рабочей группы по энергоснабжению ЦОДов] до 2030 года — порядка 2-2,5 ГВт потребуется мощности. Далее плюс-минус около 20% ежегодно рост, — подчеркнул Конюшенко.

Ранее в Минэнерго спрогнозировали три варианта развития угольной промышленности России. При оптимистичном варианте мировые цены на твердое топливо вырастут, а санкции будут сняты. При стрессовом сценарии ожидается, что горно-геологические условия добычи ухудшатся, снизится уровень производства и потребления, а санкции ЕС и эмбарго продолжат оказывать давление. Под базовым вариантом предполагается, что производство и потребление угля на внешнем и внутреннем рынках будут развиваться сбалансировано.

Также в министерстве сообщалось, что в Бурятии и Забайкальском крае запрет на майнинг криптовалют станет круглогодичным. До этого ограничения распространялись лишь на зимний период.

