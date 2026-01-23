Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 15:40

«Начинают понимать»: аналитик о призыве депутата ЕП остановить помощь Киеву

Аналитик Фельдман: Европу разозлило хамство со стороны Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Европу окончательно разозлило хамство и неблагодарность президента Украины Владимира Зеленского, который захотел прочитать нотации западным политикам в ходе Давосского форума, заявил RT аналитик и политолог Павел Фельдман. Так он отреагировал на призыв депутата Европарламента Элио ди Рупо немедленно остановить финансовую помощь Украине.

Европейцы начинают понимать, какое чудовище собственноручно выкормили и вооружили. Они шокированы вопиющей неблагодарностью и хамством со стороны Зеленского. Человек, полностью разваливший Украину, вдруг вознамерился читать нотации западным политикам с трибуны Давосского форума. Естественно, это вызвало негодование среди элит, — высказался Фельдман.

Он отметил, что зачастую политики, покинувшие высокие посты, не боятся публично произнести вслух то, о чем думают другие их коллеги. Именно так и поступил экс-премьер Бельгии Рупо, подытожил Фельдман.

Ранее Рупо назвал высказывания Зеленского плевком в лицо европейцам. По мнению депутата, президент Украины проявил большое неуважение к тем, кто поддерживал его страну последние четыре года.

