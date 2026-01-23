Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 15:55

На Украине на одного новорожденного ребенка пришлось трое умерших

В 2025 году уровень смертности на Украине был втрое выше рождаемости

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В 2025 году уровень смертности на Украине оказался в три раза выше рождаемости, передает «Опендатабот». По его данным, в прошлом году в стране появилось на свет 168,7 тыс. детей. Согласно статистике, устойчивое снижение рождаемости наблюдается с 2016 года: тогда в стране родилось свыше 399 тыс. детей.

Более 168,7 тыс. детей родилось на Украине в 2025 году по данным министерства юстиции. В то же время зафиксировано 485,2 тыс. смертей. Всего на одного новорожденного в прошлом году приходилось трое умерших, — говорится в публикации.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что в ряды ВСУ могут быть призваны еще около полумиллиона человек. По его словам, демографический кризис усиливается из-за массового отъезда граждан из страны.

До этого представители немецкой партии XCC заявили, что что пригодные к военной службе украинцы должны быть возвращены на родину из Германии. Они составила резолюцию, в которой также содержится требование для просителей убежища, подразумевающее использование их активов для оплаты расходов на проживание.

