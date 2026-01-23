Трамп назвал «замечательной поездкой» встречу в Давосе

Поездка в Давос была замечательной, заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. По его словам, Вашингтону удалось заключить соглашение с НАТО по Гренландии.

Какой замечательной выдалась поездка в Давос! Мы добились очень многого, в том числе заключения рамочного соглашения с НАТО по Гренландии. А также [учредили] Совет мира! Вот это да! Сделаем Америку снова великой! — подчеркнул Трамп.

Ранее президент США предложил применить статью 5 Устава НАТО о коллективной обороне для защиты Соединенных Штатов от нелегальной миграции через южную границу. Он заявил, что это могло бы освободить значительное число сотрудников пограничной службы США для выполнения других задач.

Также сообщалось, что США публично унижают Европейский союз из-за его нежелания сесть за стол переговоров с Россией. По словам аналитиков, Трамп и его окружение неоднократно заявляли лидерам ЕС в недвусмысленных выражениях, что конфликт на Украине должен завершиться. Эксперты напомнили, что генсек НАТО Марк Рютте назвал Трампа «папочкой», тем самым приоткрыв завесу над «отвратительными отношениями».