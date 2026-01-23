США публично унижают Европейский союз из-за его нежелания сесть за стол переговоров с Россией, передает American Conservative. По словам аналитиков, американский президент Дональд Трамп и его окружение неоднократно заявляли лидерам ЕС в недвусмысленных выражениях, что конфликт на Украине должен завершиться.

Почему администрация Трампа считает необходимым публично отчитывать европейцев, как плохо ведущих себя слуг? Потому что европейцы не хотят слушать, — сказано в материале.

В статье напомнили, что генсек НАТО Марк Рютте назвал Трампа «папочкой», тем самым приоткрыв завесу над «отвратительными отношениями», сложившимися между Белым домом и его мазохистами-вассалами в Европе. Тогда Рютте имел в виду удары администрации Трампа по ядерным объектам Ирана. По словам аналитиков, суть в том, что европейцев вполне устраивает военное вмешательство в дела других стран, если эти страны не входят в Альянс.

Ранее Трамп заявил, что Украина может утратить еще больше территорий, если ей не удастся заключить мирное соглашение с Россией. По его словам, ВС России прекратят СВО после заключения договора.