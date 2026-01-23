Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 09:21

Трамп послал Зеленскому мрачный сигнал

Трамп предупредил Зеленского, что Украина может утратить еще больше территорий

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Социальные сети
Украина может утратить еще больше территорий, если ей не удастся заключить мирное соглашение с Россией, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, которые приводит РИА Новости, ВС России прекратят СВО после заключения договора.

Я думал, что Владимир Путин хочет получить все. Возможно, это и так, но он не станет идти туда, если мы заключим соглашение, — отметил он.

Ранее Трамп в ответ на вопрос, в чем состоит его послание российскому коллеге Владимиру Путину, заявил, что конфликт на Украине должен закончиться. По словам хозяина Белого дома, Вашингтон надеется на скорое завершение противостояния. При этом, по мнению Трампа, процесс мирного урегулирования тормозится из-за позиции Киева.

Также зампред Совета Федерации Константин Косачев заметил, что у европейских чиновников и политиков развилась тяжелая депрессия. Так сенатор отреагировал на недавние слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что разногласия вокруг Гренландии уводят внимание Европы и США от поддержки Украины.

