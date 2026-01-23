Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 15:44

Взрыв прогремел в украинском приграничье

Взрыв раздался в Сумах на севере Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины, сообщило местное издание «Общественное. Новости». По данным ресурса для оповещения, в ряде районов Сумской области уже несколько часов действует режим воздушной тревоги.

Конкретные подробности инцидента, включая его возможную причину и последствия, на данный момент не раскрываются. Официальные комментарии от представителей власти или экстренных служб также не поступали.

Ранее, 19 января, серия взрывов прогремела в Днепропетровске. На всей территории Днепропетровской области был объявлен режим воздушной тревоги.

До этого в МО РФ передавали, что российские войска освободили населенный пункт Приволье в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, вместе с тем было освобождено село Прилуки в Запорожской области. Успехов удалось достичь Южной группировке войск и подразделениям «Востока».

Тем временем стало известно, что Вооруженные силы Украины в период установившихся морозов бьют по энергетической инфраструктуре Запорожской области: по тепловым станциям, по подстанциям, энергетике. Как уточнил губернатор региона Евгений Балицкий, украинские солдаты буквально «осатанели».

