23 января 2026 в 12:26

Россиянам рассказали, упаковка каких товаров может уменьшиться в 2026 году

Доцент Борисова: в 2026 году могут уменьшить упаковку кондитерских изделий

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В 2026 году производители могут уменьшить упаковку кондитерских изделий в связи с ростом стоимости сырья — какао и растительных жиров, заявила KP.RU доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета Ольга Борисова. Она отметила, что так называемой шринкфляции будут подвержены газированные напитки, чай и кофе.

Сразу несколько категорий товаров рискуют попасть под шринкфляцию в 2026 году. В частности, это напитки. Мы будем чаще видеть бутылки газировки не 0,5, а 0,45 литра из-за роста затрат на тару, логистику и энергоресурсы. Упаковки чая и кофе тоже сократятся — еще на 10 — 15 г за счет повышения цен на импортное сырье и упаковочные материалы, — пояснила Борисова.

Кроме того, может уменьшиться упаковка мясных изделий. В частности, стандартная пачка сосисок и пельменей рискует утратить 5-10%. Это связано с подорожанием их производства и хранения. А упаковка макарон может стать меньше на целых 10-15% из-за роста цен на муку и электроэнергию, заключила эксперт.

Ранее финансовый консультант Ольга Матвеева заявила, что оптовые закупки и выбор в пользу крупных форматов продукции снизят риски переплаты за продукты. Эксперт посоветовала использовать кешбэк-сервисы и акции на товары, а также участвовать в программах лояльности.

продукты
цены
товары
общество
