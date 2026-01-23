В Госдуме ответили, могут ли Россия и США стать союзниками

России и США нужно продолжать переговорный процесс, поскольку без их участия невозможно решить ни один серьезный мировой вопрос, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Юрий Афонин. Однако прочный союз РФ и Соединенных Штатов, по его мнению, маловероятен.

Союзниками нам не бывать. Было бы трагической ошибкой в погоне за миражом союза с США разрушить отношения со странами, которые за последние годы стали нам стратегическими партнерами. Это, прежде всего, Китай, с которым у нас самый большой объем экономических связей, и КНДР, чьи солдаты вместе с нашими сражались за освобождение нашей земли от украинских нацистов, а также Индия и другие страны Глобального Юга, — пояснил политик.

Сегодняшняя политика Вашингтона в основном продиктована интересами крупного американского капитала, подчеркнул собеседник.

Нам могут показаться симпатичными некоторые действия Дональда Трампа: осадил гендерную повестку, борется с нелегальной миграцией. Но он тем самым укрепляет Америку, чтобы увеличить ее шансы на достижение глобальной гегемонии, — заметил Афонин.

Ранее в Кремле раскрыли имя нового участника переговоров Штатов и России. К встрече американской делегации с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла в ночь на 23 января, присоединился комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошуа Грюнбаум.