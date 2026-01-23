Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 15:53

В Госдуме ответили, могут ли Россия и США стать союзниками

Депутат Афонин исключил создание альянса России и США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

России и США нужно продолжать переговорный процесс, поскольку без их участия невозможно решить ни один серьезный мировой вопрос, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Юрий Афонин. Однако прочный союз РФ и Соединенных Штатов, по его мнению, маловероятен.

Союзниками нам не бывать. Было бы трагической ошибкой в погоне за миражом союза с США разрушить отношения со странами, которые за последние годы стали нам стратегическими партнерами. Это, прежде всего, Китай, с которым у нас самый большой объем экономических связей, и КНДР, чьи солдаты вместе с нашими сражались за освобождение нашей земли от украинских нацистов, а также Индия и другие страны Глобального Юга, — пояснил политик.

Сегодняшняя политика Вашингтона в основном продиктована интересами крупного американского капитала, подчеркнул собеседник.

Нам могут показаться симпатичными некоторые действия Дональда Трампа: осадил гендерную повестку, борется с нелегальной миграцией. Но он тем самым укрепляет Америку, чтобы увеличить ее шансы на достижение глобальной гегемонии, — заметил Афонин.

Ранее в Кремле раскрыли имя нового участника переговоров Штатов и России. К встрече американской делегации с президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла в ночь на 23 января, присоединился комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошуа Грюнбаум.

США
Россия
Запад
Госдума
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Рад, что получилось»: Фадеев раскрыл впечатляющие результаты похудения
FIE лишила Эстонию чемпионата Европы из-за россиян
В Госдуме рассказали о намеке Украине перед переговорами в Абу-Даби
Россиянам дали советы, как лучше подобрать трансмиссионное масло для машины
Выставка ИННОПРОМ в четвертый раз подряд стала проектом года
Тысячи окруженных бойцов ВСУ ждет холодная смерть в ДНР
ВСУ атаковали Россию с помощью восьми беспилотников
В Кремле опровергли ведение неофициальных переговоров по Украине в ОАЭ
Макароны с фаршем в духовке с азиатской ноткой — проверенный рецепт
«Работа ведется каждый день»: Пушилин о защите энергетики ДНР от ВСУ
Буйную школьницу отправили в СИЗО после выходки в автобусе
Пушилин раскрыл, как быть полезным стране и не стать «чиновником»
«Экологические мятежники»: Трамп нашел опровержение глобального потепления
Стало известно, кто может помочь Зеленскому в свержении венгерской власти
Названо число беспилотников, атаковавших Россию за последние восемь часов
Подросток скончался на уроке физкультуры
Актриса Журавлева призналась, в какой сфере хотела бы работать
Россиянина обвинили в покушении на бывшую жену общеопасным способом
Пушилин раскрыл, как в новых регионах решают проблему нехватки госслужащих
Украинского артиста балета могут послать в окопы за постановку Чайковского
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.