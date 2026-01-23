В Кремле раскрыли имя нового участника переговоров с Путиным Ушаков: Грюнбаум присоединился к переговорам с Путиным впервые

Комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошуа Грюнбаум присоединился к переговорному процессу по Украине впервые, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова. Во встрече также участвовали спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, сообщает РИА Новости.

Встреча президента России Владимира Владимировича Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, а также Джаредом Кушнером и Джошуа Грюнбаумом. Последний участник — это старший советник Белого дома, специалист по экономическому досье. Он впервые присоединился к американской команде, — сказал Ушаков.

Ранее помощник российского лидера отмечал, что консультации президента России Владимира Путина с американской делегацией продлились около четырех часов и были конструктивными. По его словам, встреча с участием спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа была откровенной и доверительной. Также помощник президента обратил внимание на новый состав американской стороны.

До этого Ушаков отмечал, что достижение долгосрочного мира на Украине невозможно без урегулирования территориального вопроса. Он подчеркнул, что эта позиция была вновь подтверждена в ходе переговоров российского лидера с Уиткоффом.