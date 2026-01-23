Российские войска ускорили продвижение на севере Донецкой Народной Республики, в том числе в направлении Славянска, сообщил на форуме «Знание. Государство» в Национальном центре «Россия» глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, темп продвижения увеличился освобождения Северска, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Мы видим, что ежедневно количество территорий ДНР [, освобождаемых ВС РФ, растет], в том числе на севере, в том числе в направление Славянска. Особенно после освобождения Северска темпы увеличились, — сказал Пушилин.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России освободили за неделю восемь населенных пунктов. В список взятых под контроль городов вошел и Северск, расположенный в ДНР. Российским военнослужащим удалось освободить Ровное в ДНР и Остаповское в Днепропетровской области. В Запорожской области было взято под контроль село Новоданиловка.

В свою очередь, начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы на пункте управления группировкой войск «Центр» заявил, что российские военные после освобождения Северска продвигаются в направлении Славянска. Речь идет о бойцах Южной группировки войск.