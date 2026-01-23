Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 11:11

Картофельное пюре с маслом: секрет идеальной нежности

Картофельное пюре с маслом Картофельное пюре с маслом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Картофельное пюре всегда выручает на кухне, особенно с добавлением молока и масла. Оно тает во рту и идеально дополняет повседневные блюда. Давайте разберемся, как его приготовить без хлопот!

Что понадобится (на 4 человека):

  • 1 кг клубней картофеля;

  • 200 мл теплого молока;

  • 100 г масла сливочного;

  • соль на ваш вкус.

Как готовить шаг за шагом:

  1. Картофель очистите от кожуры, нарубите крупно и поставьте вариться в подсоленной воде 20 минут, пока не станет мягким.

  2. Слейте жидкость, разомните корнеплоды вилкой или прессом до однородности.

  3. Разогрейте молоко вместе с маслом, постепенно добавьте молоко в овощную массу, хорошенько вымешайте для воздушности.

  4. Разложите по тарелкам и подавайте сразу.

Ваше картофельное пюре готово к столу! Оно простое, но невероятно вкусное — экспериментируйте с добавками.

Калорийность: 134 ккал на 100 г.

Ранее мы поделились рецептом картофельной запеканки с фаршем.

