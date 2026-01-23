Картофельное пюре с маслом: секрет идеальной нежности

Семья и жизнь

Картофельное пюре всегда выручает на кухне, особенно с добавлением молока и масла. Оно тает во рту и идеально дополняет повседневные блюда. Давайте разберемся, как его приготовить без хлопот!

Что понадобится (на 4 человека):

1 кг клубней картофеля;

200 мл теплого молока;

100 г масла сливочного;

соль на ваш вкус.

Как готовить шаг за шагом:

Картофель очистите от кожуры, нарубите крупно и поставьте вариться в подсоленной воде 20 минут, пока не станет мягким. Слейте жидкость, разомните корнеплоды вилкой или прессом до однородности. Разогрейте молоко вместе с маслом, постепенно добавьте молоко в овощную массу, хорошенько вымешайте для воздушности. Разложите по тарелкам и подавайте сразу.

Ваше картофельное пюре готово к столу! Оно простое, но невероятно вкусное — экспериментируйте с добавками.

Калорийность: 134 ккал на 100 г.

