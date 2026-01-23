Картофельное пюре с маслом: секрет идеальной нежности

Картофельное пюре всегда выручает на кухне, особенно с добавлением молока и масла. Оно тает во рту и идеально дополняет повседневные блюда. Давайте разберемся, как его приготовить без хлопот!
Что понадобится (на 4 человека):
1 кг клубней картофеля;
200 мл теплого молока;
100 г масла сливочного;
соль на ваш вкус.
Как готовить шаг за шагом:
Картофель очистите от кожуры, нарубите крупно и поставьте вариться в подсоленной воде 20 минут, пока не станет мягким.
Слейте жидкость, разомните корнеплоды вилкой или прессом до однородности.
Разогрейте молоко вместе с маслом, постепенно добавьте молоко в овощную массу, хорошенько вымешайте для воздушности.
Разложите по тарелкам и подавайте сразу.
Ваше картофельное пюре готово к столу! Оно простое, но невероятно вкусное — экспериментируйте с добавками.
Калорийность: 134 ккал на 100 г.
Ранее мы поделились рецептом картофельной запеканки с фаршем.