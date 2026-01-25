Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 11:10

На Западе раскрыли, как Трамп стал «свахой» Китая и союзников США

The Guardian: хаотичная политика Трампа толкает союзников США к Китаю

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Nicole Combea/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Союзники США все активнее выстраивают контакты с Пекином, выразила мнение аналитик The Guardian Эми Хокинс. По ее словам, на фоне непредсказуемых шагов американского президента Дональда Трампа, включая угрозы силового давления в Гренландии и тарифные заявления, Китай пытается укрепить связи с западными лидерами.

Китай ведет активную кампанию по завоеванию расположения западных лидеров, путь к чему проложили все более непредсказуемые и дестабилизирующие попытки Дональда Трампа захватить власть на мировой арене, — отметила эксперт.

Хокинс подчеркнула, что европейские страны ищут дополнительные каналы стабильности на фоне внешнеполитических рисков. В Китае уже побывали премьер-министры Ирландии и Канады Михол Мартин и Марк Карни, а на следующей неделе туда прибудет глава британского правительства Кир Стармер.

Кроме того, уточнила Хокинс, Китай позиционирует себя сторонником «мира, основанного на правилах», одновременно фиксируя глобальный «разрыв» в международном порядке. Однако глубокие разногласия между Пекином и Евросоюзом по вопросам безопасности и Украины продолжают ограничивать возможное сближение.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал активировать «торговую базуку Евросоюза» в ответ на новые импортные пошлины со стороны США. По информации источника, речь идет об «инструменте противодействия принуждению», который в том числе позволит ограничивать импорт товаров и услуг. Для применения этого механизма противодействия необходимо согласие квалифицированного большинства стран — членов ЕС.

