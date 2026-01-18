Атака США на Венесуэлу
Румынскую звезду заставили извиниться за русские слова

Певицу Селинг заставили извиниться за использование русских слов в Молдавии

Паула Селинг Паула Селинг Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Румынскую певицу и члена жюри молдавского отбора Евровидения Паулу Селинг вынудили публично извиниться за произнесенную на русском языке фразу «Молодец, Молдавия», прозвучавшую в эфире общественного телеканала. Артистка написала в соцсетях, что просит прощения у всех, «кого задели ее слова».

Я оказалась в ситуации человека, который не очень хорошо знает слова, используемые в обиходе. В последнее время, вращаясь в разных кругах в Молдавии и работая со многими музыкантами, я слышала это слово в контексте благодарности и переняла его, думая, что оно звучит мило, — отметила она.

Извинений от Селинг потребовали бывший пресс-секретарь президента Молдавии Игорь Захаров, экс-пресс-секретарь правительства Даниел Водэ и ряд общественных деятелей. В своих обращениях они подчеркивали, что официальным языком страны является румынский.

Ранее сообщалось, что киевские правоохранители привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство» трех местных жительниц. Поводом стало исполнение ими песен на русском языке в машине.

