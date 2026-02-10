Зимняя Олимпиада — 2026
Двух девушек оштрафовали за оскорбительное видео про жителей Белгорода

В Белгородской области полиция установила личности двух девушек, разместивших оскорбительное видео про регион. Их привлекли к административной ответственности за дискредитацию армии.

Мои коллеги из Белгорода в кратчайшие сроки установили личности и местонахождение двух девушек. Видео с их оскорбительными высказываниями в адрес жителей и защитников Белгородской области вызвало большой общественный резонанс. Видеозапись выявлена полицейскими в ходе мониторинга сети Интернет. Обе участницы ролика были оперативно найдены и доставлены для разбирательства в полицию, — сообщила Волк.

Девушек также оштрафовали на 47 тыс. рублей по двум статьям КоАП РФ. Нарушительницы публично принесли свои извинения жителям Белгородской области.

Ранее Волк сообщила о задержании шести человек в Приамурье, подозреваемых в краже 2,4 млн рублей у участников специальной военной операции. Спецназ Росгвардии провел силовое задержание, выломав дверь в квартире одного из фигурантов.

Кроме того, в Волгограде полиция задержала владельца и администратора канала в мессенджере, через который продавались персональные данные россиян. Сервис предоставлял доступ к информации из баз операторов связи, банков и госорганов, а его дневной доход мог превышать 100 тыс. рублей.

