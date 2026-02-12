Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 18:38

Совладелец «Манчестер Юнайтед» пожалел о скандальном заявлении о мигрантах

Владелец «Манчестер Юнайтед» Рэтклифф извинился за слова о колонизации Британии

Джим Рэтклифф Джим Рэтклифф Фото: www.imago-images.de/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф принес извинения за слова, что мигранты колонизируют Великобританию, сообщает Sky News. Ранее в интервью телеканалу бизнесмен заявил, что экономика страны не выдерживает притока приезжих и 9 млн жителей на пособиях, после чего премьер-министр Кир Стармер назвал его высказывания оскорбительными.

Приношу извинения за то, что мой выбор слов оскорбил некоторых людей в Великобритании и Европе и вызвал беспокойство. Но важно поднимать вопрос о необходимости контроля и качественного управления миграцией, которая должна поддерживать экономический рост, — сказал Рэтклифф.

По словам миллиардера, он хотел призвать правительство уделять управлению миграцией столько же внимания, сколько инвестициям в развитие навыков, промышленности и рабочих мест. Он также подчеркнул важность открытых дебатов о проблемах, стоящих перед страной.

Ранее стало известно, что премьер-министр Кир Стармер установил антирекорд по числу мигрантов, пересекших Ла-Манш. С момента его вступления в должность в страну прибыли почти 66 тыс. нелегалов, что превысило показатели всех предшественников. Для сравнения, за весь срок премьерства Бориса Джонсона Ла-Манш пересекли 65 811 человек.

Великобритания
Манчестер Юнайтед
мигранты
извинения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова раскрыла, как Запад готовится к реваншу в Белоруссии
Российская лыжница рассказала о беспощадной трассе на Олимпиаде
Пожар в конюшне под Екатеринбургом обернулся страшной трагедией
Члены НАТО запустили масштабный проект по развитию дальнобойного оружия
Уход из «Универа», третий брак, мнение об СВО: как живет Алексей Гаврилов
Собянин анонсировал масштабный рекорд столичной подземки
Авиагигант столкнулся с серьезными проблемами из-за «бунта» пилотов
Львова-Белова поблагодарила первую леди США за внимание к детям
«Опередил всех на 15 лет»: как «русский» фигурист Малинин блистает на ОИ
Устроившего бойню в анапском техникуме подростка отправили за решетку
«Не нищенская»: какие зарплаты чиновники в России получают на самом деле
«Все время на качелях»: Шуров о болезни дочери Даны Борисовой
От реагирования к прогнозированию: как данные меняют управление топливом
Астрономы впервые увидели «сломанную» комету
Журналисты из Италии объявили забастовку из-за скандала на открытии Игр
«Доказательство нацизма»: депутат о запрете русской литературы на Украине
Фицо посоветовал властям Нидерландов покурить после критики Словакии
Ветеранам СВО рассказали, как можно стать предпринимателем с новой льготой
Умерла актриса из «Интернов» и «Папиных дочек»
В российских магазинах появилась косметика со вкусом блинов с красной икрой
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.