Совладелец «Манчестер Юнайтед» пожалел о скандальном заявлении о мигрантах Владелец «Манчестер Юнайтед» Рэтклифф извинился за слова о колонизации Британии

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф принес извинения за слова, что мигранты колонизируют Великобританию, сообщает Sky News. Ранее в интервью телеканалу бизнесмен заявил, что экономика страны не выдерживает притока приезжих и 9 млн жителей на пособиях, после чего премьер-министр Кир Стармер назвал его высказывания оскорбительными.

Приношу извинения за то, что мой выбор слов оскорбил некоторых людей в Великобритании и Европе и вызвал беспокойство. Но важно поднимать вопрос о необходимости контроля и качественного управления миграцией, которая должна поддерживать экономический рост, — сказал Рэтклифф.

По словам миллиардера, он хотел призвать правительство уделять управлению миграцией столько же внимания, сколько инвестициям в развитие навыков, промышленности и рабочих мест. Он также подчеркнул важность открытых дебатов о проблемах, стоящих перед страной.

Ранее стало известно, что премьер-министр Кир Стармер установил антирекорд по числу мигрантов, пересекших Ла-Манш. С момента его вступления в должность в страну прибыли почти 66 тыс. нелегалов, что превысило показатели всех предшественников. Для сравнения, за весь срок премьерства Бориса Джонсона Ла-Манш пересекли 65 811 человек.