Израильский посол молча покинул МИД России

Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в России Одед Йосеф у здания МИД РФ в Москве

Посол Израиля Одед Йосеф, которого вызывали в МИД России в связи с ударом по журналистам телеканала RT в Ливане, покинул ведомство, сообщает ТАСС. Отмечается, что дипломат, выходя из здания, не стал давать журналистам никаких комментариев.

Дипломат провел в здании МИД около получаса, отмечается в публикации. После выхода из министерства он поспешно удалился.

Российский МИД вызывал посла, чтобы изложить ему свою оценку происходящего. Действия Тель-Авива Москва оценила как грубое нарушение норм международного права. Израильский самолет, как утверждается, выпустил ракету прямо по корреспонденту RT Стиву Суини и его оператору.

До этого журналист, находившийся в Ливане для освещения событий, заявил, что перед ударом израильских военных по мосту никаких предупреждений не было. Суини отметил, что во время работы они с коллегами различали лишь гул пролетающей авиации. По убеждению корреспондента, атака была точечной и нацелена именно на ликвидацию съемочной группы.

Съемочная группа RT, в состав которой входили корреспондент Суини и оператор, попала в кадр в момент детонации израильского боеприпаса неподалеку от места работы. Мощный взрыв произошел в непосредственной близости от журналистов во время их прямого включения.