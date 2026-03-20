Москвичи забрали из приютов свыше 800 кошек и собак зимой 2026 года

В Москве зимой 2026 года из приютов забрали 811 животных, пишет «Москва 24» со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства. Новый дом обрели 214 кошек и 597 собак. Среди них были подопечные из «Искры», «Красной сосны», «Зоорассвета» и других мест содержания бездомных животных.

Специально для жителей столицы работает сервис «Моспитомец», помогающий ознакомиться с приютскими собаками и кошками. В частности, c его помощью обрела семью кошка Молния из «Зоорассвета». Статус питомцев также получили котенок Черныш из «Искры», пес Тагир из «Красной сосны» и собака Мытью из приюта Западного административного округа.

Ранее в Санкт-Петербурге ветеринары спасли собаку породы хаски, попавшую под колеса автобуса. Лечением животного занималась врач интенсивной терапии Александра Малеева. Впоследствии собака стала ее питомцем.