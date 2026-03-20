Политолог оценил разницу в риторике США и Израиля по Ирану Политолог Асафов: раскола между США и Израилем нет

В риторике США и Израиля по Ирану есть расхождения, заявил в беседе с Lenta.ru политолог Александр Асафов. По его оценке, стратегические цели сторон остаются совпадающими.

Эксперт отметил, что наибольшие риски в текущей ситуации связаны с обстановкой в Ормузском проливе, влиянием на сырьевые рынки и политикой Израиля в отношении Ирана.

У [президента США Дональда] Трампа еще не сформировано видение финального результата: остановится Америка или продолжит, сколько понадобится месяцев на одобрение Конгресса. Разная логика и дает ощущение раскола, но по целеполаганию они все равно совпадают. Трамп будет продолжать поддерживать интересы Израиля в силу родственных и массы других причин, — объяснил Асафов.

Ранее востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров заявил, что у Ирана, Израиля и США остались ресурсы для новых ударов. Он отметил, что США в дальнейшем могут нарастить силу атаки. Востоковед подчеркнул, что у США есть возможность перебросить дополнительные ресурсы для более серьезных атак Ирана. По его словам, это может спровоцировать «социальный взрыв» в Иране.