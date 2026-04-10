Раскрыты последние слова погибшего на Камчатке студента из Петербурга Погибший на Камчатке студент писал, что его группа осталась ночевать у водопада

Последними словами петербургского студента, погибшего на Камчатке, стало сообщение о том, что группа ночует на водопаде у снегохода, сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на сестру погибшего. Она рассказала, что участники похода раз в сутки выходили на связь по спутниковому телефону и сообщали свои координаты. Седьмое апреля стало последним днем, когда они передали информацию.

Я не знаю обстоятельств ЧП <...> 7 апреля — последний день, когда они давали информацию: «Ночуем на водопаде у снегохода. Все отлично». Это их последнее сообщение с координатами, — сказала собеседница журналистов.

По свидетельствам выживших, причиной трагедии стала ночная непогода, которая частично повредила временное жилище туристов — шатер. Группа из семи человек прилагала максимальные усилия, чтобы удержать конструкцию, однако внутрь проникло значительное количество снега. В результате все участники получили обморожения и сильно промокли, причем наиболее серьезные травмы получили Федор и Сергей, которые впоследствии скончались.

Один из членов вузовского турклуба рассказал, что погибшие были очень подготовленными и сильными людьми, которые многое умели. По его словам, все ребята были студентами Горного университета, а погибший Сергей окончил вуз в этом году.

Ранее сообщалось, что во время спуска в районе Авачинского перевала у пропавших на Камчатке туристов произошел конфликт. В итоге одна из групп осталась без связи и необходимого снаряжения.