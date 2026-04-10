Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 11:58

Раскрыта роковая тайна гибели туристов на Камчатке

Туристическая группа на Камчатке разделилась из-за конфликта

Фото: МЧС РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Во время спуска в районе Авачинского перевала у пропавших на Камчатке туристов произошел конфликт, сообщает Telegram-канал SHOT. В итоге одна из групп осталась без связи и необходимого снаряжения.

По его данным, двое участников группы — 22-летняя Елизавета Е. и 30-летний Егор Р. — у которых были спутниковые телефоны и палатки, решили вернуться по более короткому маршруту, не предусмотренному изначальным планом. Остальные продолжили движение по прежнему, более длинному пути, но без связи и снаряжения.

В итоге Елизавета и Егор без происшествий вернулись к точке старта, тогда как остальные участники группы попали в сильную метель: двое погибли, еще трое получили тяжелые обморожения. Родители погибших пока не знают о трагедии.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю опубликовала кадры эвакуации пропавших туристов. На видео можно рассмотреть, как людей по одному заводят в вертолеты и передают в руки спасателей. В салоне их осмотрели медики.

Общество
Камчатка
МЧС
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Невозможно подобрать слова»: Гладков сообщил о гибели женщины при обстреле
Трагедия с пропавшими туристами на Камчатке: что известно к 10 апреля
Песков назвал Пасху святым праздником для РФ и Украины
Пользователям VK Видео рассказали, как готовят космонавтов
Петербургские инспекторы ГИБДД спасли задыхающегося малыша
Стефано Габбана покинул пост главы совета директоров Dolce & Gabbana
Уникальный случай зафиксировали в Московском зоопарке со снежным барсом
«Нептуны» над Брянском, подрыв мальчика, 150 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 10 апреля
Раскрыты последние слова погибшего на Камчатке студента из Петербурга
Стало известно, почему в Татарстане завыли сирены
СК отказался возбуждать новое дело против Чекалиных
Бывшего вице-губернатора Кубани обвиняют в рейдерском захвате
В Кремле дали комментарии насчет действий Британии из-за подлодок России
В России отреагировали на призыв открыть киноклуб в каждой школе
Стало известно, когда состоится обмен пленными между Россией и Украиной
Душитель исчез из СИЗО: куда пропал педагог — подражатель маньяка Сливко
ДоброFON направит свыше 5 млн рублей пострадавшим жителям Дагестана
Число пострадавших при взрыве во Владикавказе увеличилось
На месте взрыва во Владикавказе идет детонация фейерверков
Названо условие, при котором США могут выйти из переговоров по Украине
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.