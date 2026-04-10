Раскрыта роковая тайна гибели туристов на Камчатке

Во время спуска в районе Авачинского перевала у пропавших на Камчатке туристов произошел конфликт, сообщает Telegram-канал SHOT. В итоге одна из групп осталась без связи и необходимого снаряжения.

По его данным, двое участников группы — 22-летняя Елизавета Е. и 30-летний Егор Р. — у которых были спутниковые телефоны и палатки, решили вернуться по более короткому маршруту, не предусмотренному изначальным планом. Остальные продолжили движение по прежнему, более длинному пути, но без связи и снаряжения.

В итоге Елизавета и Егор без происшествий вернулись к точке старта, тогда как остальные участники группы попали в сильную метель: двое погибли, еще трое получили тяжелые обморожения. Родители погибших пока не знают о трагедии.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю опубликовала кадры эвакуации пропавших туристов. На видео можно рассмотреть, как людей по одному заводят в вертолеты и передают в руки спасателей. В салоне их осмотрели медики.