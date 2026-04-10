Стефано Габбана покинул пост главы совета директоров Dolce & Gabbana

Сооснователь итальянского модного дома Dolce & Gabbana Стефано Габбана покинул пост председателя совета директоров компании, пишет Bloomberg. Дизайнер ушел в отставку еще в декабре 2025 года, однако официально об этом не сообщалось.

Новым председателем правления в январе стал Альфонсо Дольче — брат второго основателя бренда Доменико Дольче и действующий гендиректор фирмы. По информации агентства, Габбана, которому принадлежит около 40% компании, сейчас рассматривает различные варианты действий в отношении своей доли.

Ранее модный дом подвергся обвинениям в расизме из-за выбора манекенщиков для нового показа. Критика в соцсетях развернулась после презентации новой мужской коллекции бренда в Милане. Пользователи обратили внимание на состав участников дефиле. По их словам, для показа были отобраны десятки мужчин схожего типажа.

До этого полиция Италии инициировала расследование, направленное на выявление случаев эксплуатации рабочих в цепочках поставок люксовых брендов. В связи с этим полиция запросила у 13 ведущих производителей одежды класса люкс документацию.