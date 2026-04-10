Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 13:17

В России отреагировали на призыв открыть киноклуб в каждой школе

Эксперт НРА Аверкиева: школы должны сами принимать решение о создании киноклубов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Школы должны самостоятельно принимать решение о создании киноклубов — их появление должно быть на добровольных началах, заявила НСН член координационного совета Национальной родительской ассоциации (НРА) Екатерина Аверкиева. Так она отреагировала на идею режиссера Николая Данна открыть соответствующие кружки в каждом образовательном учреждении.

Надо оценивать эффективность такого клуба для каждой школы. Также возникает вопрос, кто за это платить будет. У нас есть восемь направлений воспитательной деятельности, по каждому из них должна вестись работа. А дальше уже школа должна решать, какие именно мероприятия будут способствовать тому, чтобы у ребенка формировались определенные ценности. Надо делать не из принципа «сделай все, что предлагают», а из принципа, что будет эффективно именно здесь и сейчас, — высказалась Аверкиева.

При этом она отметила, что хорошие и качественные фильмы могут стать эффективным инструментом школьного воспитания. Для этого необходимо тщательно проработать всю программу киноклубов, уточнила эксперт. Она добавила, что кинематограф всегда сильно влиял на людей и вносил вклад в будущее.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести в детских садах и школах занятия по медицине. Он пояснил, что в последние годы одной из причин ухудшения здоровья населения является недостаточный уровень медицинской грамотности.

Общество
школы
дети
Кино
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.