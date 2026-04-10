Иран попытались уличить в плохой работе в Ормузском проливе Трамп уверен, что Иран не справляется с пропуском судов через Ормузский пролив

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал действия Ирана в Ормузском проливе. В своем посте в социальной сети Truth Social он заявил, что Тегеран якобы недостойно справляется с обеспечением прохода нефтяных танкеров, и это не соответствует ранее достигнутым договоренностям.

Американский лидер подчеркнул, что такое поведение не является тем соглашением, которого стороны достигли несколько дней назад. При этом он не уточнил, о каком именно соглашении идет речь и какие последствия могут ждать Иран в случае продолжения подобной практики.

Иран очень плохо, а некоторые даже сказали бы, что недостойно справляется с обеспечением поставок нефти через Ормузский пролив. Это не то соглашение, которого мы достигли, — написал хозяин Белого дома.

До этого Трамп уже предупреждал Тегеран о недопустимости взимания платы с проходящих через пролив танкеров. Американский президент дал понять, что такие действия со стороны Ирана неприемлемы, и призвал руководство Исламской Республики не испытывать судьбу. В Вашингтоне пока не уточнили, какие именно санкционные или иные меры могут последовать, в случае если Тегеран проигнорирует предупреждение.