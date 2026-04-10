10 апреля 2026 в 04:22

Иран попытались уличить в плохой работе в Ормузском проливе

Трамп уверен, что Иран не справляется с пропуском судов через Ормузский пролив

Ормузский пролив
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал действия Ирана в Ормузском проливе. В своем посте в социальной сети Truth Social он заявил, что Тегеран якобы недостойно справляется с обеспечением прохода нефтяных танкеров, и это не соответствует ранее достигнутым договоренностям.

Американский лидер подчеркнул, что такое поведение не является тем соглашением, которого стороны достигли несколько дней назад. При этом он не уточнил, о каком именно соглашении идет речь и какие последствия могут ждать Иран в случае продолжения подобной практики.

Иран очень плохо, а некоторые даже сказали бы, что недостойно справляется с обеспечением поставок нефти через Ормузский пролив. Это не то соглашение, которого мы достигли, — написал хозяин Белого дома.

До этого Трамп уже предупреждал Тегеран о недопустимости взимания платы с проходящих через пролив танкеров. Американский президент дал понять, что такие действия со стороны Ирана неприемлемы, и призвал руководство Исламской Республики не испытывать судьбу. В Вашингтоне пока не уточнили, какие именно санкционные или иные меры могут последовать, в случае если Тегеран проигнорирует предупреждение.

Диетолог ответила, к чему может привести употребление спортивного протеина
«Самолет вылетел»: российская делегация отправилась за Благодатным огнем
Названы причины, почему Африка отвернулась от Франции в пользу России
Временные ограничения введены в российском аэропорту
«Не хватало воздуха»: Газманов о шоу «Маска», хите «Люси», поездках на СВО
Остров Бали лишился «русских» и «украинских» деревень
Налет БПЛА на Волгоградскую область 10 апреля: разрушения, что известно
Составлен список продуктов, которые на самом деле полезны для сердца
В МИД РФ озвучили планы Москвы в западном полушарии
Личная жизнь, драка с Гребенщиковым, любовь к Украине: как живет Иракли
Дроны ВСУ ударили по жилым домам в Волгоградской области
В Госдуме предложили революционную норму для кикшерингов
КСИР отчитался о своей деятельности за период перемирия
Силовики выявили число безвозвратных потерь ВСУ в Запорожской области
Протест против гламура, конфликт с Гагариной, абьюз: где сейчас Савичева
«Невежда и хамка»: Каллас бесит и РФ, и ЕС — когда ее отправят в отставку
SHOT: в южной части Волгограда прогремело не менее семи взрывов
«Прилетает и улетает»: стало известно о тайных путешествиях Маска по миру
Песков рассказал, как было принято решение о пасхальном перемирии
Дальше
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

