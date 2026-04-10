Аналитик оценил вероятность выхода США из НАТО

В ближайшее время США не выйдут из состава НАТО, заявил ОТР политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич. Он отметил, что сейчас Америка заявляет, что вносит непропорциональный вклад в оборонное объединение.

А европейские партнеры в НАТО пользуются этой геополитической благотворительностью США, чтобы у себя там создавать благоприятную жизнь для своих избирателей и на этом как бы получать постоянный доступ к власти. Вот это не устраивало Соединенные Штаты давно, и действительно многие президенты — Дуайт Эйзенхауэр, Джон Кеннеди, потом Ричард Никсон, потом Рональд Рейган — вот все они буквально произносили аргументы на эту тему, но годами ничего не двигалось, — рассказал Станкевич.

Аналитик считает, что глава Белого дома Дональд Трамп не может принять решение о выходе из НАТО без одобрения Сената. Однако, по его словам, США могут уменьшить вклад в коллективную оборону и перейти к платным военным услугам.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, состоявшаяся в среду вечером, прошла в крайне напряженной обстановке. Американский лидер использовал беседу, для того чтобы выплеснуть на главу Альянса волну недовольства и оскорблений.