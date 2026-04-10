10 апреля 2026 в 12:43

Лукашенко напомнил миру о Палестине на фоне кризиса вокруг Ирана

Лукашенко призвал не забывать Палестину при урегулировании вокруг Ирана

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
В условиях поиска путей урегулирования конфликта вокруг Ирана нельзя упускать из виду палестинский вопрос, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Соответствующее заявление он сделал на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств в Минске, среди которых присутствовал и дипломат Государства Палестина Камаль Аль-Шахра, передает агентство БелТА.

Внимание всего мира в эти дни приковано, естественно, к Ближнему Востоку, Персидскому заливу. Занимаясь поиском урегулирования конфликта вокруг Ирана, важно не забывать палестинский вопрос, — сказал глава белорусского государства.

Лукашенко отметил, что Белоруссия и Палестина на протяжении многих лет поддерживают дружественный диалог. Он добавил, что в республике с болью в сердце наблюдали за событиями в секторе Газа, жертвами которых стали десятки тысяч палестинцев, включая детей.

Ранее президент Белоруссии заявил, что в политике наблюдается замещение международного права принципом «права сильного». По его словам, конфликтный потенциал в мире растет.

Пользователям VK Видео рассказали, как готовят космонавтов
Петербургские инспекторы ГИБДД спасли задыхающегося малыша
Стефано Габбана покинул пост главы совета директоров Dolce & Gabbana
Уникальный случай зафиксировали в Московском зоопарке со снежным барсом
«Нептуны» над Брянском, подрыв мальчика, 150 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 10 апреля
Раскрыты последние слова погибшего на Камчатке студента из Петербурга
Стало известно, почему в Татарстане завыли сирены
СК отказался возбуждать новое дело против Чекалиных
Бывшего вице-губернатора Кубани обвиняют в рейдерском захвате
В Кремле дали комментарии насчет действий Британии из-за подлодок России
В России отреагировали на призыв открыть киноклуб в каждой школе
Стало известно, когда состоится обмен пленными между Россией и Украиной
Душитель исчез из СИЗО: куда пропал педагог — подражатель маньяка Сливко
ДоброFON направит свыше 5 млн рублей пострадавшим жителям Дагестана
Число пострадавших при взрыве во Владикавказе увеличилось
На месте взрыва во Владикавказе идет детонация фейерверков
Названо условие, при котором США могут выйти из переговоров по Украине
Очевидцы засняли место ЧП в первые минуты после взрыва во Владикавказе
Синоптик раскрыл, ждать ли жаркого лета в Москве
Атака ВСУ? Взрыв во Владикавказе 10 апреля: что известно, причины, жертвы
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
