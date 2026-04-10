Лукашенко напомнил миру о Палестине на фоне кризиса вокруг Ирана

В условиях поиска путей урегулирования конфликта вокруг Ирана нельзя упускать из виду палестинский вопрос, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Соответствующее заявление он сделал на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных государств в Минске, среди которых присутствовал и дипломат Государства Палестина Камаль Аль-Шахра, передает агентство БелТА.

Внимание всего мира в эти дни приковано, естественно, к Ближнему Востоку, Персидскому заливу. Занимаясь поиском урегулирования конфликта вокруг Ирана, важно не забывать палестинский вопрос, — сказал глава белорусского государства.

Лукашенко отметил, что Белоруссия и Палестина на протяжении многих лет поддерживают дружественный диалог. Он добавил, что в республике с болью в сердце наблюдали за событиями в секторе Газа, жертвами которых стали десятки тысяч палестинцев, включая детей.

Ранее президент Белоруссии заявил, что в политике наблюдается замещение международного права принципом «права сильного». По его словам, конфликтный потенциал в мире растет.