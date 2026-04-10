«Нептуны» над Брянском, подрыв мальчика, 150 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 10 апреля

В ночь на 10 апреля над РФ сбили более 150 украинских беспилотников. В Волгоградской области дроны ударили по жилым домам. ВСУ выпустили ракеты «Нептун» по Брянской области — мирная жительница получила ранения. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами РФ сбили украинские беспилотники

Силы ПВО в ночь на 10 апреля ликвидировали и перехватили 151 украинский беспилотник над регионами России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по 57 и 48 БПЛА уничтожили над Волгоградской и Ростовской областями соответственно. ВСУ также пытались атаковать Белгородскую область с помощью 35 БПЛА.

По данным ведомства, силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили девять украинских беспилотников над акваторией Каспийского моря. По одному БПЛА сбили над Республикой Калмыкия и Тамбовской областью, уточнили в министерстве.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что при падении обломков БПЛА в Чертковском районе в селе Шептуховка было повреждено остекление окна в частном доме — его хозяйке окажут помощь в ликвидации последствий. По словам губернатора, пострадавших нет.

«Атаке подверглись Тарасовский, Миллеровский, Чертковский, Шолоховский, Верхнедонский, Константиновский, Мартыновский, Боковский, Каменский, Обливский районы», — отметил он.

Как ВСУ атаковали Волгоградскую область

Пять частных жилых домов получили повреждения в результате удара беспилотников Вооруженных сил Украины по Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров. В частности обстрелам подвергся Суровикинсий район.

«В Красноармейском районе Волгограда зафиксировано падение осколков на улице Столетова и Фадеева», — добавил Бочаров.

Системы противовоздушной обороны пресекли масштабную атаку дронов на объекты энергетики и гражданской инфраструктуры в Волгоградской области, пояснил губернатор.

Позднее Бочаров сообщил, что при атаке украинских БПЛА погиб мирный житель. По его словам, в Светлоярском районе была повреждена емкость с нефтепродуктами, произошло возгорание.

«В результате ночной террористической атаки беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима, к сожалению, скончался от ранения осколками житель, находившийся в СНТ „Мичуринец“, г. Волжский», — говорится в сообщении.

Бочаров также сказал, что в Суровикинском районе были повреждены 13 индивидуальных жилых домовладений, линия электропередачи и газопровод на улице Соловьева. Спасатели приступили к аварийно-восстановительным работам.

В Минобороны РФ не комментировали сообщения об атаках ВСУ на Волгоградскую область.

ВСУ атаковали ракетами Брянскую область

ВСУ атаковали Брянскую область с помощью управляемых ракет большой дальности «Нептун», сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, четыре жилых дома были полностью уничтожены при падении обломков снарядов в селе Юрасово Карачевского района. Еще 15 строений получили повреждения. В результате атак противника была ранена мирная жительница. Ее госпитализировали и оказали необходимую медпомощь.

«Украинские террористы нанесли очередной намеренный удар. ВСУ применили управляемые ракеты большой дальности „Нептун“. Благодаря подразделениям ПВО Минобороны РФ воздушные цели были уничтожены», — отметил он.

В российском военном ведомстве не комментировали сведения об атаках противника на Брянскую область.

Ребенок подорвался на мине ВСУ в Херсонской области

За прошедшие сутки атаки Киева привели к гибели ребенка и ранению двух человек, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Трагедия произошла в Алешкинском округе, где мальчик на мопеде наехал на взрывное устройство.

«В селе Костогрызово Алешкинского муниципального округа при наезде мопеда на мину погиб мальчик 2011 года рождения», — отметил Сальдо.

В селе Новая Маячка того же округа были ранены двое мужчин 1974 и 1979 года рождения в результате удара беспилотника.

Обоих пострадавших с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставили в Скадовскую центральную районную больницу, добавил Сальдо. Кроме того, в результате ударов БПЛА были повреждены Дом культуры в Приветном, складское здание в Старолукьяновке, а также легковой автомобиль на участке дороги между Костогрызово и Подами.

Сальдо подчеркнул, что ВСУ стали наносить более интенсивные удары по населенным пунктам Херсонской области за счет поставок беспилотников. По его словам, Киев локализовал их производство в Евросоюзе.

«Эта интенсивность возросла в связи с тем, что у вээсушников появляется все больше беспилотных летательных систем», — отметил он.

В Минобороны РФ не комментировали сообщения об обстрелах ВСУ Херсонской области.

