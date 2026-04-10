Ребенок подорвался на мине ВСУ в российском регионе Сальдо: ребенок погиб при наезде мопеда на мину ВСУ в Херсонской области

За прошедшие сутки агрессия Киева привела к гибели одного ребенка и ранению двух человек, написал в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Трагедия произошла в Алешкинском округе, где несовершеннолетний на мопеде наехал на взрывное устройство.

За прошедшие сутки агрессия киевского режима унесла жизнь ребенка, два человека получили ранения. В селе Костогрызово Алешкинского МО при наезде мопеда на мину погиб мальчик 2011 года рождения, — написал Сальдо.

Еще один инцидент с пострадавшими зафиксирован в селе Новая Маячка того же округа. Там при ударе беспилотника были ранены двое мужчин 1974 и 1979 года рождения. Обоих пострадавших с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставили в Скадовскую центральную районную больницу, добавил Сальдо.

Кроме того, БПЛА атаковали Дом культуры в Приветном и складское здание в Старолукьяновке. Также поврежден легковой автомобиль на участке дороги между Костогрызово и Подами.

Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ стали интенсивнее наносить удары по населенным пунктам Херсонской области за счет поставок беспилотников. По его словам, Киев локализовал их производство в ЕС.