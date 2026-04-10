10 апреля 2026 в 11:11

Ребенок подорвался на мине ВСУ в российском регионе

Сальдо: ребенок погиб при наезде мопеда на мину ВСУ в Херсонской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
За прошедшие сутки агрессия Киева привела к гибели одного ребенка и ранению двух человек, написал в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Трагедия произошла в Алешкинском округе, где несовершеннолетний на мопеде наехал на взрывное устройство.

За прошедшие сутки агрессия киевского режима унесла жизнь ребенка, два человека получили ранения. В селе Костогрызово Алешкинского МО при наезде мопеда на мину погиб мальчик 2011 года рождения, — написал Сальдо.

Еще один инцидент с пострадавшими зафиксирован в селе Новая Маячка того же округа. Там при ударе беспилотника были ранены двое мужчин 1974 и 1979 года рождения. Обоих пострадавших с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставили в Скадовскую центральную районную больницу, добавил Сальдо.

Кроме того, БПЛА атаковали Дом культуры в Приветном и складское здание в Старолукьяновке. Также поврежден легковой автомобиль на участке дороги между Костогрызово и Подами.

Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ стали интенсивнее наносить удары по населенным пунктам Херсонской области за счет поставок беспилотников. По его словам, Киев локализовал их производство в ЕС.

Военэксперт ответил, откуда ВСУ могли атаковать Брянщину ракетами «Нептун»
Психолог ответила, как преодолеть страх вождения после ДТП
Сбежавшего из СИЗО россиянина задержали спустя 28 лет
«Одноклассники» выяснили, как россияне готовятся к Пасхе
«Будет очень сложно»: Зеленский о ближайшем будущем Украины
В Госдуме рассказали, до какого числа допустима оплата ЖКУ за апрель
Названа причина разделения туристической группы на Камчатке
Путин назначил послом России в Непале Алексея Суровцева
Стало известно, когда новый роман Пелевина поступит в продажу
Продажи машин бренда Haima завершились в России
«Еще тысячу тел»: на Западе пришли в ужас от действий Зеленского
Сотрудника мэрии Мариуполя задержали за госизмену
Врач объяснил, от чего зависит степень вреда алкоголя для здоровья
Невеста попала в ДТП накануне свадьбы и узнала о раке четвертой стадии
«Даже запах оттуда могильный»: Куклачев поставил мрачный диагноз Европе
Магнитные бури сегодня, 10 апреля: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Сбежавшие из поезда в Чувашии заключенные пойманы
Психолог объяснила, как помочь школьнику найти мотивацию
Уровень воды в реке Ишим стремительно идет к критической отметке
Власти Молдавии запретили концерты трех артистов
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
