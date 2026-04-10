Петербургские инспекторы ГИБДД спасли задыхающегося малыша

В Санкт-Петербурге инспекторы ГИБДД спасли задыхающегося 11-месячного ребенка — они экстренно доставили малыша и его мать в Филатовскую детскую больницу через вечерние пробки, пишет Мойка78 со ссылкой на МВД России. Женщина обратилась к полицейским на перекрестке проспекта Маршала Жукова и проспекта Ветеранов.

Мать рассказала инспекторам, что ее сын проглотил дома инородный предмет и начал задыхаться. Полицейские забрали ее с малышом в патрульный транспорт, включили мигалки и поехали в ближайшую больницу. Там врачи оказали ему всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас с ребенком все в порядке — его уже выписали домой.

Ранее в Морозовской детской больнице Москвы хирурги успешно удалили из желудка мальчика с пищевым расстройством фрагмент обивки дивана. Ребенок попал в медучреждение из-за рвоты и острой боли в животе.