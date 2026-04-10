Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 апреля 2026 в 13:33

Петербургские инспекторы ГИБДД спасли задыхающегося малыша

В Петербурге инспекторы ГИБДД экстренно привезли задыхающегося малыша в больницу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге инспекторы ГИБДД спасли задыхающегося 11-месячного ребенка — они экстренно доставили малыша и его мать в Филатовскую детскую больницу через вечерние пробки, пишет Мойка78 со ссылкой на МВД России. Женщина обратилась к полицейским на перекрестке проспекта Маршала Жукова и проспекта Ветеранов.

Мать рассказала инспекторам, что ее сын проглотил дома инородный предмет и начал задыхаться. Полицейские забрали ее с малышом в патрульный транспорт, включили мигалки и поехали в ближайшую больницу. Там врачи оказали ему всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас с ребенком все в порядке — его уже выписали домой.

Ранее в Морозовской детской больнице Москвы хирурги успешно удалили из желудка мальчика с пищевым расстройством фрагмент обивки дивана. Ребенок попал в медучреждение из-за рвоты и острой боли в животе.

Регионы
ГИБДД
дети
Санкт-Петербург
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.