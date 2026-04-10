Трагедия с пропавшими туристами на Камчатке: что известно к 10 апреля

Ссора на маршруте среди вулканов Камчатки довела туристов до трагической смерти. Что там произошло, удалось ли найти пропавших туристов, кто виноват в их гибели?

Что случилось с группой туристов на Камчатке, как они пропали

Группа туристов пропала без вести на Камчатке во время возвращения с маршрута. Об этом поздним вечером 9 апреля сообщил министр Камчатского края по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев в соцсети «ВКонтакте».

По данным МЧС Камчатки, в группу входили девять туристов из Петербурга и Череповца. Маршрут в Налычевском природном парке был запланирован на две недели, группа должна была вернуться 10–11 апреля.

Лебедев приводит подробную хронологию ситуации с пропавшими туристами:

  • 28 марта группа вышла из поселка Пиначево по запланированному маршруту в направлении Авачинского вулкана; группа была зарегистрирована в МЧС.
  • 3 апреля в районе Таловского кордона (расположен у подножия вулкана Дзензур) произошел конфликт, и группа разделилась: два человека (со спутниковым телефоном и палаткой) пошли по сокращенному маршруту и благополучно вышли на Семеновский кордон; семь человек продолжили основной маршрут.
  • 6 апреля группа из семи человек выходила на связь, они сообщили, что «все хорошо».
  • 7 апреля их видели у водопада на реке Шумной, они планировали за день дойти до Авачинского перевала. После этого связь с этой группой пропала.
  • 10 апреля группа должна была вернуться. Лебедев указывает, что 8 апреля они могли попасть в пургу, потерять ориентир и замерзнуть.

Почему туристы разделились, что стало причиной гибели

Источники СМИ называют причиной трагедии спор из-за маршрута.

СМИ приводят две различные версии. Источник «Осторожно, Петербург» заявил, что руководитель группы 22-летняя Елизавета Е. решила сворачивать лагерь из-за надвигающейся метели.

«Большая часть группы взбунтовалась: люди долго добирались, долго готовились и решили продолжить маршрут. В лагере остались Елизавета и 30-летний Егор Р., остальные пошли дальше — без связи и палаток», — утверждает источник.

Источник РЕН-ТВ приводит иную версию: якобы глава похода «предложила изменить маршрут на более сложный, чем тот, что был запланирован изначально, но группа отказалась». Тогда Елизавета и ее молодой человек вдвоем ушли по другому маршруту, забрав с собой палатку и спутниковый телефон. Остальные продолжили поход в направлении вулкана Дзензур без необходимого снаряжения.

«Если бы у них была связь, они бы не умерли», — утверждает источник.

Магаданский гид Павел Жданов назвал поведение туристов «безответственным».

«У группы был один спутниковый телефон на всех. В такой ситуации ни о каком разделении группы не может быть речи. Но даже если ребята решились на такой шаг, они обязаны были сообщить об этом в МЧС, назвать координаты места, где произошло это разделение. Ну и в целом идти без снаряжения на Камчатке в горной местности — это очень безответственно», — подчеркнул гид.

Так же считает глава МЧС Камчатки.

«Основной причиной является грубое нарушение правил элементарной безопасности. Основное правило звучит так: „Вместе пошли — вместе пришли“», — заявил Сергей Лебедев.

Сколько туристов погибли в трагедии на Камчатке, что с ними случилось

С 9 апреля пропавших туристов активно искали спасатели и волонтеры. Лебедев отметил, что в районе поиска началась низовая метель. Около 05:30 утра 10 апреля глава МЧС Камчатки сообщил об обнаружении пропавших, в том числе тел двух погибших.

«Погибли два человека 2001 и 2003 годов рождения. Один с обморожениями. Пять человек находятся на базе у подножья Авачинского вулкана, куда их доставили спасатели и волонтер. Двоих погибших также вывезут. Ужасная трагедия, причина которой, как всегда, — пренебрежение элементарными правилами безопасности», — сообщил Лебедев.

СМИ назвали имена погибших: ими оказались 22-летний Федор Р. и 24-летний Сергей В., оба были студентами Санкт-Петербургского горного университета и участниками туристического клуба имени Ефремова.

Остальные туристы из заблудившейся группы были доставлены в Камчатскую краевую больницу, их состояние оценивается как средней тяжести.

СУ СК РФ по Камчатскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела после гибели двух туристов в районе Авачинского перевала. Дело возбуждено по статьям «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», а также «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи устанавливают все обстоятельства гибели туристов.

