Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 апреля 2026 в 09:30

Раскрыты личности погибших на Камчатке туристов

SHOT: погибшими на Камчатке туристами оказались студенты из Петербурга

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Установлены личности двух погибших на Камчатке туристов, ими оказались 22-летний Федор Р. и 24-летний Сергей В., выяснил Telegram-канал SHOT. Источник утверждает, что оба были студентами Санкт-Петербургского горного университета и участниками туристического клуба имени Ефремова.

В материале уточняется, что ситуация обернулась катастрофой после внутреннего конфликта. По информации канала, переход к Авачинскому перевалу был прерван из-за непогоды. Группа решила возвращаться к точке старта, но обратный маршрут стал камнем преткновения. Два участников похода забрали с собой спутниковые телефоны и палатки, выбрав короткий путь назад. Остальные, включая Федора Р. и Сергея В., двигались по длинному маршруту. В итоге оба студента скончались, еще пять членов их группы получили обморожения.

Следственные органы Камчатского края инициировали уголовное расследование по факту исчезновения группы туристов. Дело возбуждено по двум статьям: причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более человек.

Регионы
туристы
Камчатка
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.